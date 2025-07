Lubetkin sobre liberación de Buglione: "Uruguay no participó en ningún tipo de intercambio de prisioneros"

Buglione es ciudadano uruguayo y desde hace 20 años vive en Estados Unidos, pero no posee la ciudadanía de ese pero sí la tarjeta verde de residencia.

El canciller aclaró que "Uruguay no participó en ninguna negociación de ningún tipo de intercambio de prisioneros" y agregó que "Uruguay no tuvo ningún tipo de diálogos sobre este aspecto concreto con las autoridades de El Salvador, con quien tenemos relaciones extraordinarias sobre otra cantidad de temas". "Nosotros, no negociamos con nadie", reiteró.

PROCESO DE LIBERACIÓN

Lubetkin detalló que el jueves recibió una llamada telefónica de las autoridades de Venezuela en la que le comunicaban la liberación de Buglione y le solicitaban el envío de un avión para retirar al uruguayo del país. El canciller sostuvo que en ese momento le indicaron a los venezolanos que Uruguay no cuenta con un avión presidencial. "Eso, nos complicó la negociación, porque esa era negociación directa: avión, retiro y aterrizaje en el aeropuerto de Montevideo", afirmó.

En ese momento, se acordó con las autoridades de Venezuela el envío de diplomáticos uruguayos en Colombia, ya que Uruguay no cuenta con personal diplomático en ese país, para que se trasladaran a Caracas para recibir a Buglione de las autoridades locales.

La segunda dificultad fue encontrar un vuelo comercial para que Buglione pudiera salir de Venezuela junto a los diplomáticos uruguayos, inicialmente hacia Bogotá en Colombia. Encontrados los vuelos, estos debieron ser cambiados, porque la entrega del ciudadano uruguayo se fue retrasando.

Finalmente, Buglione fue liberado sobre el mediodía del viernes (hora de Caracas) y alrededor de las 16 horas se dio la salida hacia Colombia. El canciller descartó el embarque en un avión militar con destino a Estados Unidos.

Tras su liberación, Buglione pasó la noche en Bogotá a cargo de las autoridades diplomáticas uruguayas en Colombia y solicitó ir directamente a Estados Unidos donde vive su esposa y sus dos hijos, para la resolución de temas pendientes tras varios temas de detención en Venezuela. Desde Bogotá partió en vuelo comercial hacia Estados Unidos para reencontrarse en la jornada con su familia.