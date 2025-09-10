RECIBÍ EL NEWSLETTER
Oddone dijo que el Presupuesto es "cosmopolita": busca "hacer de Uruguay un jugador activo en acuerdos internacionales"

Este miércoles, el ministro de Economía presentó el proyecto en un encuentro con empresarios en el Piso 40 del World Trade Center.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que tuvo "muchas sugerencias" sobre el Presupuesto presentado ante el Parlamento y que se reúne con "empresas particulares afectadas por algunos cambios" que propone el proyecto.

"Estamos reunidos con asesores tributarios de privados que también tienen preguntas, dudas o sugerencias, y por tanto estamos recogiendo iniciativas. Eventualmente habrá algún cambio, pero esencialmente la voz la tiene hoy el Parlamento, porque los cambios son menores, no son relevantes", dijo.

"Estamos negociando", señaló sobre respuestas críticas de políticos de la oposición respecto al tema impuestos, quienes dijeron que no votarán los artículos.

"En la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, algunos legisladores del Partido Nacional adelantaron que no estaban de acuerdo en votar impuestos, y después algunas declaraciones, de algunos de ellos, reafirmaron esto. O sea que presumo que por lo menos algunos legisladores del Partido Nacional no lo van a hacer. Desconozco si al final del día esto va a ser así, desconozco lo que va a hacer el Partido Colorado, lo que va a hacer Cabildo Abierto, lo que va a hacer el Partido Independiente, lo que va a hacer el diputado Salle y la diputada Salle, serán cosas que iremos negociando", detalló.

Este miércoles presentó el proyecto en un encuentro con empresarios en el Piso 40 del World Trade Center.

Allí lo definió como "un presupuesto cosmopolita" porque "pretende sumar una serie de iniciativas a tendencias globales que están teniendo lugar y que pretenden hacer de Uruguay un jugador activo de los acuerdos que tienen lugar a nivel de la economía internacional".

También dijo que es "audaz" y "austero". Lo primero porque "toma decisiones bien claras, bien fundadas, pero que constituyen cambios relevantes para el manejo de las inversiones en Uruguay aunque cuando lo terminemos de explicar bien, va a ser bien claro que es todo positivo y favorable para el clima de negocios en Uruguay".

Respecto a lo "austero", tiene que ver con "recursos fiscales limitados, como consecuencia de la situación fiscal restrictiva". A su vez lo calificó de "optimista" porque "pretende entusiasmar a los ciudadanos de que la economía uruguaya está en movimiento y en condiciones de generar mejores oportunidades de negocios y mejores oportunidades sobre todo en calidad de vida para sus ciudadanos, en particular para atender problemas de pobreza y desigualdad, como tiene Uruguay".

El ministro se someterá a una operación en las próximas horas y estará unos días ausente de la cartera.

