Educación y Cultura, Cancillería y Desarrollo Social: tres ministros comparecerán ante el Parlamento

Tres ministros concurrirán la próxima semana al Parlamento : Educación y Cultura, Desarrollo Social y Cancillería.

El 18 de febrero, asistirá el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva.

La concurrencia del titular de la cartera será con la compañía del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

Silva entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestionará el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

El legislador colorado expresó que “sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen”. Por ello, han convocado a las autoridades al Parlamento este próximo 18.

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, interpelará al canciller Mario Lubetkin el próximo jueves 19 de febrero.

El ministro de Relaciones Exteriores será consultado sobre varios temas. En primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”. El segundo asunto sobre el que se le preguntará a Lubetkin serán los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además, se le consultará al canciller por la decisión de Estados Unidos de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay.

Mientras tanto, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente (INAU). La convocatoria fue realizada por la oposición y apoyada por el oficialismo, y tiene como finalidad consultar por los fallecimientos de menores bajo la tutela de la institución.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.