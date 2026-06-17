Luana tendrá su primer show en el Antel Arena en octubre y comenzó la preventa de entradas

"El show está concebido como una gran fiesta de cumpleaños que reflejará el vínculo genuino que ha construido con el público uruguayo, ese que la vio crecer y consolidarse como una de las figuras más queridas del país. La noche contará con una puesta en escena icónica, acompañada por bailarines y una banda más de 10 músicos en vivo. El repertorio repasará sus grandes sencillos, las canciones de Icónica y sus próximas colaboraciones con artistas argentinos, además de la participación de invitados especiales. Más que un concierto, será un hito histórico en su trayectoria y una celebración colectiva junto a quienes la acompañan desde sus inicios", señala la producción en un comunicado.