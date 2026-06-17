RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTRADAS DESDE 840 PESOS

Luana tendrá su primer show en el Antel Arena en octubre y comenzó la preventa de entradas

La cantante anunció que celebrará sus 25 años en el escenario del Antel Arena, con canciones que la han marcado y su disco "Icónica".

luana-anuncio-show

Luana festejará sus 25 años con su primer show en el Antel Arena. Será el próximo 18 de octubre, a las 21:00 horas. Las entradas van de 840 a 1575 pesos.

En el escenario, la cantante de plena recorrerá aquellas canciones que marcaron la carrera que comenzó en su adolescencia y pasará también por disco debut, "Icónica", que mezcla sonidos de candombe, pop y rock.

La preventa es exclusiva para BROU, desde este miércoles 17 de junio hasta el viernes, a las 17:59, a través de Tickantel.

fallecio el historico percusionista uruguayo mario chichito cabral y ruben rada lo despidio en redes
Seguí leyendo

Falleció el histórico percusionista uruguayo Mario "Chichito" Cabral y Ruben Rada lo despidió en redes

"El show está concebido como una gran fiesta de cumpleaños que reflejará el vínculo genuino que ha construido con el público uruguayo, ese que la vio crecer y consolidarse como una de las figuras más queridas del país. La noche contará con una puesta en escena icónica, acompañada por bailarines y una banda más de 10 músicos en vivo. El repertorio repasará sus grandes sencillos, las canciones de Icónica y sus próximas colaboraciones con artistas argentinos, además de la participación de invitados especiales. Más que un concierto, será un hito histórico en su trayectoria y una celebración colectiva junto a quienes la acompañan desde sus inicios", señala la producción en un comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires
homicidio en montevideo

Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación; un posible autor está identificado

Te puede interesar

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre video
PODER JUDICIAL

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre
Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
TENÍA 48 AÑOS

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas video
MONTEVIDEO

Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas

Dejá tu comentario