Luana festejará sus 25 años con su primer show en el Antel Arena. Será el próximo 18 de octubre, a las 21:00 horas. Las entradas van de 840 a 1575 pesos.
Luana tendrá su primer show en el Antel Arena en octubre y comenzó la preventa de entradas
La cantante anunció que celebrará sus 25 años en el escenario del Antel Arena, con canciones que la han marcado y su disco "Icónica".
En el escenario, la cantante de plena recorrerá aquellas canciones que marcaron la carrera que comenzó en su adolescencia y pasará también por disco debut, "Icónica", que mezcla sonidos de candombe, pop y rock.
La preventa es exclusiva para BROU, desde este miércoles 17 de junio hasta el viernes, a las 17:59, a través de Tickantel.
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"El show está concebido como una gran fiesta de cumpleaños que reflejará el vínculo genuino que ha construido con el público uruguayo, ese que la vio crecer y consolidarse como una de las figuras más queridas del país. La noche contará con una puesta en escena icónica, acompañada por bailarines y una banda más de 10 músicos en vivo. El repertorio repasará sus grandes sencillos, las canciones de Icónica y sus próximas colaboraciones con artistas argentinos, además de la participación de invitados especiales. Más que un concierto, será un hito histórico en su trayectoria y una celebración colectiva junto a quienes la acompañan desde sus inicios", señala la producción en un comunicado.
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