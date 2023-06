Lozano no desalojará viviendas concedidas por Moreira por recomendación de jurídica del Ministerio

Por su parte, el director de Vivienda, Jorge Ceretta, dijo que de los 14 casos, hay cuatro que no ocuparán la vivienda por diferentes razones. Porque la familia desistió o porque no califican desde el punto de vista socio-económico o no había tal urgencia.

Ceretta también dijo que el Frente Amplio, en los dos quinquenios anteriores, realizó la reserva de 74 viviendas bajo la modalidad de cupo usada por Moreira.

Sin embargo, el senador del MPP, Sebastián Sabini explicó que el procedimiento de reserva de cupo fue diferente porque era a pedido de la Fiscalía General de la Nación, testigos protegidos y MIDES.

En la reunión no estuvo presente la exministra de Vivienda, hoy senadora, quien fue cesada por el presidente Luis Lacalle Pou por la entrega de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. Sobre esto, Lozano hizo referencia a la firma y dijo que “la situación de pública notoriedad ameritó, si se quiere, una pequeña crisis política”.

En cuanto a las adjudicaciones dijo que está de acuerdo deben estudiarse y por eso ni bien llegó al ministerio dispuso una investigación administrativa.