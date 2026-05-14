Los tres días de silencio que sufrió Subrayado

canal En una sala de Canal 10, Ángel María Luna estaba de sobremesa con dos compañeros, cuando una secretaria le avisó que un agente policial quería hablar con la persona a cargo del canal.

Luna fue y escuchó una orden seca: "Me tiene que acompañar". Sin explicaciones y sin alternativa.

En la División Seguridad de la Jefatura de Policía de Montevideo le informaron que, por resolución del Poder Ejecutivo, se clausuraban las emisiones de Canal 10 por tres días. El motivo fue que se había emitido en el noticiero del lunes 7 una entrevista a Hugo Batalla, político inhabilitado por el régimen.

Tres días después, Canal 10 volvió al aire. Y Omar Defeo tomó la palabra.

Su editorial fue contundente. Recordó que en casi veintiocho años de existencia -que eran los de Canal 10 y, por tanto, los de la televisión en el Uruguay- nada había logrado sacar al canal del aire. Ni los inconvenientes técnicos. Ni los graves conflictos sociales. Ni la imprecisión de las normas jurídicas. Ni siquiera un atentado, que gracias al esfuerzo del personal solo retrasó la apertura de la transmisión.

Pero ahora, una simple disposición administrativa había logrado lo que nada ni nadie pudo en casi tres décadas.

Durante esos días de silencio, los canales colegas hicieron oír su voz para denunciar la arbitrariedad y la gravedad de la clausura. Raúl Fontaina en Telemundo o Carlos Giacosa de Telenoche dejaron testimonio del rechazó que generó el silencio impuesto en la opinión pública en tanto el Doctor Enrique Tarigo recordó que la libertad de prensa estaba garantizada por la Constitución.

El 11 de mayo de 1984 Canal 10 volvió a emitir.

El silencio impuesto terminó.

La voz del canal seguía firme.