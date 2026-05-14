RECIBÍ EL NEWSLETTER
70 AÑOS DE CANAL 10

Los tres días de silencio que sufrió Subrayado

Eran las tres de la tarde del martes 8 de mayo de 1984.

omar-de-feo-clausura-dictadura

canal En una sala de Canal 10, Ángel María Luna estaba de sobremesa con dos compañeros, cuando una secretaria le avisó que un agente policial quería hablar con la persona a cargo del canal.

Luna fue y escuchó una orden seca: "Me tiene que acompañar". Sin explicaciones y sin alternativa.

En la División Seguridad de la Jefatura de Policía de Montevideo le informaron que, por resolución del Poder Ejecutivo, se clausuraban las emisiones de Canal 10 por tres días. El motivo fue que se había emitido en el noticiero del lunes 7 una entrevista a Hugo Batalla, político inhabilitado por el régimen.

el chicho: vos si que tenes recursos
Seguí leyendo

El Chicho: vos sí que tenés recursos

Tres días después, Canal 10 volvió al aire. Y Omar Defeo tomó la palabra.

Su editorial fue contundente. Recordó que en casi veintiocho años de existencia -que eran los de Canal 10 y, por tanto, los de la televisión en el Uruguay- nada había logrado sacar al canal del aire. Ni los inconvenientes técnicos. Ni los graves conflictos sociales. Ni la imprecisión de las normas jurídicas. Ni siquiera un atentado, que gracias al esfuerzo del personal solo retrasó la apertura de la transmisión.

Pero ahora, una simple disposición administrativa había logrado lo que nada ni nadie pudo en casi tres décadas.

Durante esos días de silencio, los canales colegas hicieron oír su voz para denunciar la arbitrariedad y la gravedad de la clausura. Raúl Fontaina en Telemundo o Carlos Giacosa de Telenoche dejaron testimonio del rechazó que generó el silencio impuesto en la opinión pública en tanto el Doctor Enrique Tarigo recordó que la libertad de prensa estaba garantizada por la Constitución.

El 11 de mayo de 1984 Canal 10 volvió a emitir.

El silencio impuesto terminó.

La voz del canal seguía firme.

Temas de la nota

Lo más visto

Niño Godzilla: el fenómeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO

Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
Kilómetro 252 de ruta 5

Murió el conductor de un camión tras chocar de atrás a otro camión en ruta 5, Paso de los Toros

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril
Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos video
OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional video
INVESTIGAN

Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional

Dejá tu comentario