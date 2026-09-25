Los puntos claves, desafíos y alternativas de las obras que tendrá el proyecto de transporte metropolitano

El gobierno continúa trabajando y definiendo los detalles del proyecto de la transformación de la movilidad metropolitana.

La obra que involucra a Montevideo y Canelones con transformaciones en 18 de Julio, 8 de Octubre, Camino Maldonado, avenida Italia y Giannattasio, con un intercambiador en Tres Cruces, está en una etapa de estudios y elaboración de informes.

Recientemente, la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano recibió un informe elaborado por Redes que avaló la opción del BRT, Buses de Tránsito Rápido, como la más adecuada para la implementación en dicho proyecto.

Uno de los principales objetivos es disminuir los tiempos de transporte colectivo. Para eso, se piensa en una serie de cambios.

Se disminuiría la cantidad de paradas, tanto en 18 de Julio como en avenida Italia.

Las personas pagarán el boleto antes de subir a la unidad. Se colocará semaforización de preferencia al transporte público y los BRT circularán de forma exclusiva por su carril.

Los técnicos entienden que realizando estos cambios la mejora en la velocidad por 18 de Julio será entre el 70 y el 80% con respecto a las cifras actuales.

En las paradas, va a haber personal, porque esas infraestructuras tienen que tener vigilancia y mantenimiento. Las personas van a estar en una superficie cerrada, segura, guarecida, con la intención de entrar y salir rápidamente de los buses.

Con respecto a los cambios en Tres Cruces, se piensa en un diseño donde las dos líneas converjan e ingresan a 18 de Julio, pasen por debajo de bulevar Artigas y además se genere una conexión con la terminal de pasajeros de Tres Cruces y con otros puntos.

Las autoridades piensan en poder comenzar las obras hacia el segundo semestre del año que viene y que tengan una duración de entre 24 y 30 meses.

El proyecto tiene varios puntos de la ciudad como más desafiantes. El director de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, Gonzalo Márquez, explicó cuáles son y qué alternativas manejan.

Los puntos claves son los entrecruzamientos entre dos grandes avenidas, como los de avenida Italia y Luis Alberto de Herrera, con Batlle y Ordóñez, con Bolivia; o los de 8 de Octubre y Centenario, y a la altura de Batlle y Ordóñez. En esos cinco puntos el bus irá soterrado.

Tres Cruces será la zona donde confluyen las diferentes líneas. El proyecto plantea reformas subterráneas para mejorar la conectividad. Será el nodo más complejo de toda el área metropolitana. El nuevo sistema tendrá una conexión subterránea directa con la terminal de Tres Cruces con una distancia de unos 50 metros.

Otro de los desafíos se presenta en el túnel de avenida Italia. Ese nodo aún no tiene un diseño final y se analizan diferentes alternativas.

Esta reestructura dejará unidades de transporte sin líneas designadas lo que permitirá reforzar el servicio en otras zonas de la capital. Parte de esos buses se destinarán hacia otras líneas.