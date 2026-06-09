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IMPO Y ESPACIO MODELO

Los partidos de Uruguay en el Mundial podrán verse por pantalla gigante en dos puntos de Montevideo

La Intendencia, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones y la AUF lanzaron el Fan Fest Montevideo.

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Se realizó el lanzamiento del Fan Fest Montevideo, impulsado por la Intendencia, la AUF y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones. La iniciativa se desarrollará a lo largo del Mundial en dos sedes simultáneamente, con pantallas gigantes, gastronomía y entretenimiento.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, detalló que con esto son dos los lugares en los que se pueden acompañar los partidos de Uruguay, la pantalla del IMPO frente a la comuna capitalina y el Espacio Modelo.

"Creemos que montevideanos y montevideanas realmente van a disfrutar de este ámbito de convivencia y de hinchar por la Selección Uruguaya", sostuvo el jerarca.

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La pantalla frente a la Intendencia de Montevideo mantiene su tamaño, de 28 metros cuadrados, pero mejoró su calidad.

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