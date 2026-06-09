Los partidos de Uruguay en el Mundial podrán verse por pantalla gigante en dos puntos de Montevideo

Se realizó el lanzamiento del Fan Fest Montevideo, impulsado por la Intendencia, la AUF y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones. La iniciativa se desarrollará a lo largo del Mundial en dos sedes simultáneamente, con pantallas gigantes, gastronomía y entretenimiento.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, detalló que con esto son dos los lugares en los que se pueden acompañar los partidos de Uruguay, la pantalla del IMPO frente a la comuna capitalina y el Espacio Modelo.

"Creemos que montevideanos y montevideanas realmente van a disfrutar de este ámbito de convivencia y de hinchar por la Selección Uruguaya", sostuvo el jerarca.

La pantalla frente a la Intendencia de Montevideo mantiene su tamaño, de 28 metros cuadrados, pero mejoró su calidad.

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