Bomberos emitió recomendaciones ante la alerta roja emitida por Presidencia: para antes, durante y después del ciclón extratropical

La Dirección Nacional de Bomberos emitió recomendaciones ante la alerta roja decretada por Presidencia por el ciclón extratropical que afecta el país .

El objetivo es reducir riesgos antes, durante y después del evento meteorológico y ante cualquier situación comunicarse al servicio de emergencias 911.

Antes y durante el temporal:

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-Permanecer en lugares seguros y evitar salir si no es estrictamente necesario.

-Asegurar chapas, techos livianos, macetas, carteles y todo objeto que pueda desprenderse por efecto del viento.

-Mantener puertas y ventanas cerradas.

-Evitar permanecer bajo árboles, postes, cartelería o estructuras inestables.

-No circular por caminos o calles anegadas.

En la vía pública

-Evitar transitar por zonas con árboles, cables caídos o elementos sueltos.

-No tocar ni acercarse a cables eléctricos caídos.

-Si se conduce un vehículo, hacerlo con extrema precaución y detener la marcha ante riesgos evidentes.

En el hogar

-Desconectar electrodomésticos ante tormenta eléctrica.

-Mantener limpios desagües, canaletas y rejillas para facilitar el escurrimiento.

-En caso de ingreso de agua, cortar el suministro eléctrico si es seguro hacerlo.

Después del temporal

-Verificar posibles daños estructurales antes de retomar actividades normales.

-No manipular ramas o árboles caídos que puedan estar en contacto con el tendido eléctrico.

-Informar situaciones de riesgo a los servicios de emergencias.