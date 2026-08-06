La Dirección Nacional de Bomberos emitió recomendaciones ante la alerta roja decretada por Presidencia por el ciclón extratropical que afecta el país.
Bomberos emitió recomendaciones ante la alerta roja emitida por Presidencia: para antes, durante y después del ciclón extratropical
La Dirección Nacional de Bomberos indicó que el objetivo es reducir riesgos que, y ante cualquier situación, la población debe comunicarse al servicio de emergencias 911.
El objetivo es reducir riesgos antes, durante y después del evento meteorológico y ante cualquier situación comunicarse al servicio de emergencias 911.
Antes y durante el temporal:
Bomberos reportó 48 intervenciones en lo que va del temporal en 6 regiones del país
-Permanecer en lugares seguros y evitar salir si no es estrictamente necesario.
-Asegurar chapas, techos livianos, macetas, carteles y todo objeto que pueda desprenderse por efecto del viento.
-Mantener puertas y ventanas cerradas.
-Evitar permanecer bajo árboles, postes, cartelería o estructuras inestables.
-No circular por caminos o calles anegadas.
En la vía pública
-Evitar transitar por zonas con árboles, cables caídos o elementos sueltos.
-No tocar ni acercarse a cables eléctricos caídos.
-Si se conduce un vehículo, hacerlo con extrema precaución y detener la marcha ante riesgos evidentes.
En el hogar
-Desconectar electrodomésticos ante tormenta eléctrica.
-Mantener limpios desagües, canaletas y rejillas para facilitar el escurrimiento.
-En caso de ingreso de agua, cortar el suministro eléctrico si es seguro hacerlo.
Después del temporal
-Verificar posibles daños estructurales antes de retomar actividades normales.
-No manipular ramas o árboles caídos que puedan estar en contacto con el tendido eléctrico.
-Informar situaciones de riesgo a los servicios de emergencias.
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