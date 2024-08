Los mensajes en redes sociales tras la despedida de Blanca Rodríguez de Subrayado

La cantante Laura Canoura escribió: "Por razones laborales me perdí la despedida de @blancarodgon de @Subrayado pero ya varios amigos me avisaron que de alguna manera estuve! La canción se llama "Pasa" y es de mi querido Carlos Gómez. Gracias a quienes musicalizaron este momento tan importante con mi voz!!!".

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, escribió: "Un más que merecido homenaje a Blanca Rodríguez". Lo hizo acompañado del video homenaje que Subrayado emitió al principio de la edición central.

El programa Polémica en el bar de Canal 10 hizo este viernes una edición especial.

Carolina García retuiteó una foto con Rodríguez y escribió: "Este momento es para siempre". García sucederá a Rodríguez desde el lunes, en Subrayado.

El periodista Martín Charquero publicó: "El silencio cuando correspondía, la sonrisa auténtica en los momentos justos, la interrogante precisa al entrevistado -fuera quien fuera- y el dolor y la tristeza sin maquillaje cuando la crudeza de la imagen lo decía todo. Y el respeto como su mayor premisa. Gracias Blanca".

María Gomensoro escribió: "Qué carrerún Blanca. 34 años al frente del bastión informativo de Canal 10. Un abrazo y muchísimos éxitos y alegrías en esta nueva etapa".

Telemundo saludó a Rodríguez al cierre de su edición central.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano publicó: "Qué más se puede decir de esta gran periodista. Solo gracias Blanca Rodriguez". Y agregó: "Blanca se queda en el corazón y memoria de todos. Salú Blanca Rodriguez".

La periodista Jana Beris, escribió: "Hoy quiero saludar con gran cariño a mi colega y amiga Blanca Rodríguez @blancarodgon que cierra un círculo y por decisión propia deja la conducción de @Subrayado tras 34 exitosos años, más de 10 de ellos encabezando sola el noticiero. Blanca querida, has hecho historia, has marcado un camino y no tengo dudas que sos ejemplo para muchas periodistas jóvenes. Seguramente lo saben todos los televidentes que te han seguido, pero dado nuestro contacto en lo personal, sé cuánta pasión has puesto siempre en esto, cuánto compromiso. Te deseo lo mejor del mundo, que sigas haciendo lo que hagas con plenitud y dedicación. Y que siempre tengas cosas hermosas para compartir con tus tres divinos hijos que seguramente considerás, sin olvidar tus libros y programas, tu mejor creación. Beso grande amiga. Nos doy de regalo la foto de nuestro último cafecito, por ahora. Ana".

La cantante Florencia Núñez escribió: "Muchas felicidades @blancarodgon , admirada y respetada! Todo lo mejor en esta nueva etapa. Muchísimos éxitos en lo que emprendas!".