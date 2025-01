Los mensajes de las madres de Tato y Ulises en su ingreso a Gran Hermano: enfoque en el juego y tranquilidad

Embed

La madre de Ulises también dejó emoción en la casa. Rosana. Su misión era tranquilizar el juego de su hijo. "Estamos todos bien", expresó.

"Vos no hace mucho me dijiste. Mamá, cuando yo siento que estoy mal, que me quebranto, me acuerdo de vos, de tu fuerza, entereza. Eso es lo que necesitamos que vos pongas a prueba ahora, en funcionamiento", le dijo. "Todo lo que has hecho en la vida, lo has hecho solito", agregó.