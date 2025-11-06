"Los informes jurídicos, ni aquí ni en ningún organismo, son vinculantes", afirmó la presidenta de la Jutep Ana Ferraris

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ), Ana María Ferraris, se refirió este jueves a la decisión aprobada en el directorio por dos votos contra uno en la que se estableció que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , no tiene incompatibilidad con los cargos que ocupa como médico en mutualistas .

"Lo que hubo fue una resolución del directorio donde se entendió que efectivamente no existe incompatibilidad con su actuación como consultante en el sistema privado de salud y como docente grado 5 en la Facultad de Medicina", afirmó.

Con respecto al exhorto a que los integrantes del Directorio de ASSE se abstengan de tomar decisiones en las que pudieran existir conflicto de intereses, Ferraris sostuvo que "hay una exhortación para todo el directorio, no solamente para el Dr. Danza, de que siempre tengan en cuenta que en caso de que haya que tomar decisiones que tengan que ver con la contratación de servicios con alguna empresa con la cual pudieran estar vinculados, deben abstenerse de intervenir".

Ferraris indicó que "ASSE tiene delegada esa atribución en distintas áreas: la gerencia general, la gerencia administrativa y las unidades ejecutoras en el interior".

Consultada sobre los argumentos señalados por la mayoría para señalar que no existe incompatibilidad, la presidenta de la Jutep aseguró que "es una cuestión interpretativa de la disposición de la Constitución, el inciso tercero (artículo 200), que es el problemático y la ley orgánica de ASSE". "Cuando se trata de disposiciones que limitan derechos, las reglas de interpretación de la Constitución prevén que tiene que primar una interpretación más estricta por ser limitativa de derechos", agregó.

Ferraris aclaró que la información con la que cuenta la Jutep, Danza es médico consultante en tres mutualistas, de acuerdo al relevamiento.

La presidenta la junta reconoció la existencia de un informe jurídico que señalaba la incompatibilidad de los cargos de Danza en el ámbito público y privado. "Hay un informe jurídico que es parte de los insumos que nosotros en el directorio manejamos a la hora de analizar que sí", indicó. "Los informes jurídicos, ni aquí ni en ningún organismo, son vinculantes", sostuvo.