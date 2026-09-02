Los Harlem Globetrotters llegan a Uruguay para presentar su show de básquetbol en Montevideo y Durazno

El equipo de básquetbol de exhibición Harlem Globetrotters llega a Uruguay en el marco de su gira por la celebración de sus 100 años.

El show, que combina “talento deportivo, humor y entretenimiento”, estará el 4 de noviembre en el estadio Ernesto de León de Durazno y el 5 en el Antel Arena de Montevideo.

Las entradas están a la venta desde este miércoles a las 18:00 horas, con precios que van de 850 a 2525 pesos para Montevideo y de 890 a 1190 pesos en Durazno.

“A lo largo de su historia, los Harlem Globetrotters han sido pioneros dentro y fuera de la cancha. Han llevado el básquetbol y el entretenimiento a más de 140 países, inspirando a millones de personas alrededor del mundo y dejando una huella imborrable en la historia del deporte”, indicó la producción.