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ANTEL ARENA Y ESTADIO ERNESTO DE LEÓN

Los Harlem Globetrotters llegan a Uruguay para presentar su show de básquetbol en Montevideo y Durazno

“Talento deportivo, humor y entretenimiento” en noviembre, con entradas disponibles desde este miércoles.

Harlem-Globetrotters

El equipo de básquetbol de exhibición Harlem Globetrotters llega a Uruguay en el marco de su gira por la celebración de sus 100 años.

El show, que combina “talento deportivo, humor y entretenimiento”, estará el 4 de noviembre en el estadio Ernesto de León de Durazno y el 5 en el Antel Arena de Montevideo.

Las entradas están a la venta desde este miércoles a las 18:00 horas, con precios que van de 850 a 2525 pesos para Montevideo y de 890 a 1190 pesos en Durazno.

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“A lo largo de su historia, los Harlem Globetrotters han sido pioneros dentro y fuera de la cancha. Han llevado el básquetbol y el entretenimiento a más de 140 países, inspirando a millones de personas alrededor del mundo y dejando una huella imborrable en la historia del deporte”, indicó la producción.

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