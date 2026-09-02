El equipo de básquetbol de exhibición Harlem Globetrotters llega a Uruguay en el marco de su gira por la celebración de sus 100 años.
- Show >
Los Harlem Globetrotters llegan a Uruguay para presentar su show de básquetbol en Montevideo y Durazno
“Talento deportivo, humor y entretenimiento” en noviembre, con entradas disponibles desde este miércoles.
El show, que combina “talento deportivo, humor y entretenimiento”, estará el 4 de noviembre en el estadio Ernesto de León de Durazno y el 5 en el Antel Arena de Montevideo.
Las entradas están a la venta desde este miércoles a las 18:00 horas, con precios que van de 850 a 2525 pesos para Montevideo y de 890 a 1190 pesos en Durazno.
Seguí leyendo
¿Tu hija o hijo hablan con expresiones que no entiendes?, tranquilos: te traemos el diccionario para descifrar cómo habla la juventud
“A lo largo de su historia, los Harlem Globetrotters han sido pioneros dentro y fuera de la cancha. Han llevado el básquetbol y el entretenimiento a más de 140 países, inspirando a millones de personas alrededor del mundo y dejando una huella imborrable en la historia del deporte”, indicó la producción.
Lo más visto
MONTEVIDEO
Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR
El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS
Primavera "complicada para el turismo y el agro", temperaturas de verano y tormentas "cada vez más frecuentes"
MONTEVIDEO
Investigan como intento de femicidio agresión en Facultad de Medicina; el vínculo era "netamente de estudiantes"
Robo en vehículos
Dejá tu comentario