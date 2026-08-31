¿Tu hija o hijo hablan con expresiones que no entiendes?, tranquilos: te traemos el diccionario para descifrar cómo habla la juventud

¿Tu hija o hijo hablan con expresiones que no entiendes?, tranquilos: hoy te traemos el diccionario para descifrar cómo habla la juventud.

El lenguaje de los más jóvenes cambia a toda velocidad y, muchas veces, deja a los adultos completamente afuera. Así que armamos un juego: tiramos la palabra, te damos un segundito para que adivines qué significa y recién ahí aparece la traducción.

AURA : No, no es la de la energía. Hoy “tener aura” es tener carisma, presencia, ese no-sé-qué que te hace quedar bien. Si hacés algo torpe, “perdés aura”. Si la rompés, “ganás aura”.

CRINGE. Es la vergüenza ajena. Eso que te hace arrugar la cara cuando alguien hace algo tan incómodo que dan ganas de esconderse. “Qué cringe” = qué papelón.

BASADO (o “based”). Se le dice a alguien que dice lo que piensa sin importarle la opinión de los demás. Un elogio: “sos basado” es “sos auténtico, te la bancás”.

Y el broche de oro: SEIS-SIETE (6-7). Este es el más difícil, porque casi no significa nada: es una muletilla, un meme, algo que los más chicos dicen y hacen con las manos —las palmas para arriba, subiendo y bajando como una balanza— casi como chiste interno.

Nació en TikTok, se disparó con videos de básquetbol, y se volvió tan pero tan viral que terminó contagiando a los grandes.

¿Ejemplos?, el propio papa León XIV lo hizo en el Vaticano rodeado de chicos y se volvió un fenómeno mundial.

¿Y acá nomás?, el presidente Yamandú Orsi también lo hizo cuando un nene en José Pedro Varela le pidió “presidente, ¿me hace el six seven?” — y lo registraron las cámaras de Subrayado.

Así que si tu hijo dice “seis-siete” y se ríe, no busques lógica: es humor de la nueva generación. Y si llegaste hasta acá entendiendo todo… felicitaciones, tenés +1000 de aura.