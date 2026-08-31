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¿Tu hija o hijo hablan con expresiones que no entiendes?, tranquilos: te traemos el diccionario para descifrar cómo habla la juventud

El lenguaje de los más jóvenes cambia a toda velocidad y, muchas veces, deja a los adultos completamente afuera, por eso en este diccionario encontrarás el significado que necesitas.

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¿Tu hija o hijo hablan con expresiones que no entiendes?, tranquilos: hoy te traemos el diccionario para descifrar cómo habla la juventud.

El lenguaje de los más jóvenes cambia a toda velocidad y, muchas veces, deja a los adultos completamente afuera. Así que armamos un juego: tiramos la palabra, te damos un segundito para que adivines qué significa y recién ahí aparece la traducción.

AURA: No, no es la de la energía. Hoy “tener aura” es tener carisma, presencia, ese no-sé-qué que te hace quedar bien. Si hacés algo torpe, “perdés aura”. Si la rompés, “ganás aura”.

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CRINGE. Es la vergüenza ajena. Eso que te hace arrugar la cara cuando alguien hace algo tan incómodo que dan ganas de esconderse. “Qué cringe” = qué papelón.

BASADO (o “based”). Se le dice a alguien que dice lo que piensa sin importarle la opinión de los demás. Un elogio: “sos basado” es “sos auténtico, te la bancás”.

Y el broche de oro: SEIS-SIETE (6-7). Este es el más difícil, porque casi no significa nada: es una muletilla, un meme, algo que los más chicos dicen y hacen con las manos —las palmas para arriba, subiendo y bajando como una balanza— casi como chiste interno.

Nació en TikTok, se disparó con videos de básquetbol, y se volvió tan pero tan viral que terminó contagiando a los grandes.

¿Ejemplos?, el propio papa León XIV lo hizo en el Vaticano rodeado de chicos y se volvió un fenómeno mundial.

¿Y acá nomás?, el presidente Yamandú Orsi también lo hizo cuando un nene en José Pedro Varela le pidió “presidente, ¿me hace el six seven?” — y lo registraron las cámaras de Subrayado.

Así que si tu hijo dice “seis-siete” y se ríe, no busques lógica: es humor de la nueva generación. Y si llegaste hasta acá entendiendo todo… felicitaciones, tenés +1000 de aura.

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