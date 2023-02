Los familiares cambiaron el juego en Gran Hermano: así está la casa a una semana de los ingresos

La casa de Gran Hermano no es la misma desde que ingresaron los familiares el lunes anterior. Primero, la decisión de la producción movilizó a los jugadores y luego los fue exponiendo tanto ante los ojos del público como de los demás participantes.

Una de las últimas discusiones con su madre se dio porque a la jugadora no le gustó que su mamá haya ido a la piscina a criticar a todos por no haberse puesto protector solar, por lo que le pidió que tengan un encuentro a solas que comenzó de fuerte manera.

"Vení que te quiero decir algo para que lo entiendas. Prestame atención, escuchame algo un minuto. Cuando dudas si alguien habla de algo, no digas si intuís o no: te callás la boca y mirás para otro lado", le ordenó la Tora a Gladys.

"No respondas porque me perjudicás a mí. En serio te estoy hablando", siguió Lucila contra su mamá, que horas atrás ya había llorado por el destrato de su hija.

"Escuchá a la gente. El placer de escuchar. No acotes, no acotes más", le pidió la Tora a Gladys.

Lucila luego redobló la apuesta en la cocina diciéndole "calle A, calle B, calle C" a su madre cuando esta quiso dar su punto de vista sobre cómo deben entrenar en la casa de Gran Hermano. "Vos no entrenás, así que no opines", disparó.

Gladys allí sí se enojó y le contestó a su hija sosteniendo que sí podía opinar de ella. La Tora continuó reticente, por lo que su madre aseguró que "no hablaría más".

Además, Romina y Julieta estuvieron hablando de Lucila y Nacho, y no quedaron muy convencidas del juego de estos.

“Te digo que no la veo fácil. Justo mirá quiénes quedaron de las familias. Si vos saliste, podés hacer tu gente ahí. Tenés relación con ellos, hablar, comentar…”, le expresó Juli a la exdiputada.

“También justificar por qué hiciste supuestamente algunas cosas. Capaz la Tora dijo ‘entro porque quiero cambiar’”, respondió Romina.

Las dos sobrevivientes del “tridente” coincidieron en señalar que Lucila estuvo más de un mes afuera de la casa, y la bailarina opinó que le parece raro que ahora se lleve tan bien con la pianista Camila.

“Bueno, esa es por ahí su personalidad y su juego. En cierta forma lo guiaba a Nacho, y él cambió un montón. Te prefiero a vos que siempre fuiste igual, nunca cambiaste. Yo si me tengo que ir, me voy con la cabeza bien alta, vos igual porque nunca nos fuimos ni volvimos a entrar ni tuvimos la ayuda de nadie -como Nacho- que (su papá) entró y le dijo cómo tenía que moverse y qué tenía que hacer”, sentenció Romina en su charla con Julieta.

FUENTE: Telefé