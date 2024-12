Los dos temas más importantes en los que Pedro Bordaberry busca acuerdos con el gobierno electo

Sobre esos y otros temas habló la semana pasada con el presidente electo Yamandú Orsi, en una reunión que provocó reparos dentro del Partido Colorado porque Bordaberry no coordinó ese encuentro con los otros sectores partidarios.

Al respecto, Bordaberry dijo que el Partido Colorado había definido un solo coordinador en la etapa del balotaje, que era Julio Luis Sanguinetti, y no había un representante de su sector, Vamos Uruguay, en la coordinación.

“Pedimos que hubiera dos coordinadores en eso y nos dijeron que no, que iba a haber uno solo. Entonces no dijimos nada, terminó el balotaje, para no armar lío, y ahora, como no tenemos coordinador para relacionarnos con otros partidos, empezamos a conversar con todos, hacia la interna del partido y con los otros”, apuntó “Nosotros necesitamos tener nuestra propia representación en eso”, insistió.