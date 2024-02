Consejos de una nutricionista ante la ola de calor: ¿qué pasa con el mate, té y café?

María Magdalena Bentancur es magíster en Nutrición y lo que remarca es que no hay que esperar a sentir sed para tomar agua.

También recomiendan aumentar las frutas y las verduras en los platos. “Que sean los protagonistas porque hay frutas y verduras que tienen hasta un 80%, 90% de agua y está bueno empezar a incluirlas”, indicó.

Las frutas que tienen más porcentaje de agua son la sandía, el pomelo, la naranja, el melón y la frutilla. En tanto, en verduras, algunos ejemplos son la lechuga, el coliflor, el zucchini, el apio.

Al respecto, recomendó evitar las comidas más pesadas.

“Mate, té y café obviamente que ayudan a lo que es la hidratación, pero si consumís bastante tiene un efecto diurético y entonces no va a quedar todo lo que consumís dentro del cuerpo. Por eso también está bueno complementar con lo que es agua natural”, dijo.

También sostuvo que se puede consumir agua saborizada de forma natural con rodajas de limón, menta, jengibre, naranja.

“Todo lo que es jugo comprado, que tiene azúcar, aditivos, colorantes, obviamente que no. Dejarlo de lado porque no hidrata. Puede ser que te de una sensación de refresco, pero no hidrata”, señaló.

El Sistema Nacional de Emergencias se reúne con diferentes actores y piden a la población tener precaución y recomienda tomar recaudos.

Las recomendaciones que hace a las personas es que se mantengan informadas, eviten actividad física al aire libre y evitar exponerse al sol entre las 10:00 y las 18:00 horas.

También remarcan la importancia de consumir más líquido de lo habitual, permanecer en el espacio más fresco de la casa, buscar siempre la sombra, evitar el consumo de comidas pesadas y calientes, así como el consumo de alcohol.

Además, indica mantener los alimentos en la heladera y extremar las medidas de higiene de las manos.

El director del Sinae, Santiago Caramés, dijo que este viernes habrá una reunión para evaluar la situación.

“Yo creo que en esto hay que subir la guardia”, sostuvo.

Agregó que también se está en alerta ante la importante presencia de mosquitos y las enfermedades que este vector transmite.

En ese sentido, dijo que el Sinae adquirió 21.000 repelentes que serán entregados a los comité departamentales de emergencia.

“A su vez como medida adicional adquirimos productos químicos para la fumigación. Tratamos de prepararnos para lo peor. Ojalá no se tengan que usar”, dijo.