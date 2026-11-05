Esta semana dos personas intentaron rapiñar a un motociclista en el barrio Malvín Norte. La víctima resultó ser un policía de particular que terminó abatiendo a uno de los delincuentes, de 13 años.
Los "come moco": la banda de adolescentes que rapiña en Malvín Norte
Son un grupo de menores, de entre 13 y 16 años, que cometen rapiñas, hurtos y están involucrados en riñas de gallos.
El otro tenía 20 años. Ambos abordaron al efectivo cuando iba en moto. El hecho ocurrió en Isla de Gaspar y Menorca.
"Los come moco" son un grupo de menores, de entre 13 y 16 años, que cometen rapiñas en dicho barrio.
Policía hizo operativo de saturación en zona de viviendas INVE en Malvín Norte: tres detenidos
Son integrantes de una familia conocida en la zona. Su hermano estuvo en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente por rapiñas, pero ahora está de vuelta en el barrio.
Los delitos a los que los asocian son: rapiñas, hurtos y riña de gallos. Roban celulares, monopatines, motos y otros objetos.
Por qué roban: los adultos manipulan a los menores de ese grupo. Delinquen, van al Inisa, están poco tiempo, vuelven al barrio y siguen delinquiendo.
La Policía lleva adelante el Operativo Dominio en la zona de INVE y Complejo Euskalerria con identificación de personas e incautación de vehículos.
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