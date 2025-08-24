Los clásicos que no pueden faltar para un DJ que lleva 27 años en la Noche de la Nostalgia

El DJ de Lotus, Fernando Pereyra, lleva más de dos décadas en la Noche de la Nostalgia y afirmó que se preparan "todo un año". La música es un factor clave en la Noche de los Recuerdos.

"Siempre decimos que nos empezamos a preparar el año anterior, cuando finaliza la fiesta anterior, entonces nos preparamos mucho, pensamos cómo podemos ir innovando. Es la Noche de la Nostalgia, es la Noche de los Recuerdos, pero sabemos que los recuerdos se van actualizando, que la gente se va renovando, que no son las mismas personas que salían cuando yo empecé hace 27 años", contó.

"Nosotros como DJ, tenemos que ir renovándonos, y actualizándonos y diciendo hasta dónde puedo llegar, a qué año puedo llegar, para recibir a gente que capaz que tiene 30 años, y vivió la Nostalgia en el 2015", añadió.

De todos modos, recordó que la noche original es la de Océano FM y que se respeta "al público tradicional, al público mayor que llega más a nuestras fiestas".

"Respetando todo eso, hacemos un equilibrio y trabajamos para eso", consideró.

Para él, no pueden faltar los Rolling Stones, The Beatles, Ramones, Ac/Dc, Charly García, Fito Páez, Soda Stereo.

"Me ha pasado que algún año no he puesto, que termina la fiesta y me dicen 'vos, no pusiste algo de The Police'. Entonces sé que los grupos tradicionales, los artistas que todo el mundo está esperando, no pueden faltar", dijo.