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Los campeones del mundo desfilarán el lunes de tarde en Madrid

Está previsto que la selección española aterrice en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las 12:50 locales (7:50 horas de Uruguay).

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Foto: AFP. 

Los campeones del mundo españoles, victoriosos ante Argentina en la final de la Copa del Mundo, desfilarán el lunes por la tarde en el centro de Madrid ante un a multitud que se espera sea de un millón de personas, dijeron las autoridades.

Está previsto que aterricen en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las 12:50 locales (7:00 horas de uruguay) en un avión de Iberia, según el operador aeroportuario AENA.

El desfile en bus imperial iniciará enseguida cerca del palacio de La Moncloa, residencia del presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez, hasta la plaza de Cibeles, en pleno centro, indicó el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, poco antes de la final, anticipando una victoria de la "Roja".

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En la Cibeles, lugar habitual de las celebraciones en el centro de Madrid, se organizará una ceremonia en un escenario montado especialmente para la ocasión para celebrar con los jugadores.

Se espera "aproximadamente un millón de personas", según el alcalde Martín.

Las autoridades anunciaron medidas adicionales de seguridad y transporte para gestionar a la multitud esperada a lo largo del recorrido del desfile.

En total, 2.050 policías y 400 agentes de la Guardia Civil, precisó Martín.

En 2010, para el primera mundial que ganó España, cientos de miles de aficionados aclamaron a los jugadores a su regreso de Sudáfrica.

FUENTE: AFP.

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