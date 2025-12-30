Los accidentes laborales mortales se redujeron 58% en el último trimestre del año, informó el MTSS

Los accidentes laborales mortales se redujeron 58% en el último trimestre del año, informó este martes el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig . Si bien destacó la reducción, que consideró sustancial, aseguró que "hay que seguir bajando esos niveles".

Puig indicó que en promedio se registraron 12 accidentes laborales mortales en los anteriores trimestres del año y que en los últimos tres meses de 2025, período históricamente de mayor siniestralidad en el trabajo en el año, se bajó a cinco accidentes con víctimas fatales.

El jerarca destacó la incidencia de la campaña con el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo que contó con el respaldo del presidente Yamandú Orsi y la participación de empleadores y trabajadores en todo el país.

Puig hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para que la tendencia se mantenga y se mejores con el tiempo. Para ello, consideró fundamental el trabajo del Estado en su conjunto y no solo de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del MTSS.

El Ministerio intercambia información con Fiscalía para establecer mecanismos ágiles para estudiar los casos en los que se violó la normativa y se puso en peligro "grave y concreto" la vida del trabajador en el marco de la ley de responsabilidad penal del empleador.

Actualmente, la Inspección del Trabajo cuenta con 86 inspectores, en 2011 tenía 138. Puig indicó que hay un concurso interno de ascenso en el MTSS para ocho cargos y otros ocho cargos están previstos para 2026 en un concurso público en el marco del presupuesto quinquenal.