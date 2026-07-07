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MUNDIALES

Los 12 máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo de fútbol

El argentino Lionel Messi con 21 goles en 31 partidos, el francés Kylian Mbappé con 19 en 19.

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Máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, después de que Lionel Messi anotara otro gol en la remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial, y suma ya 21 en su carrera:

. *Lionel Messi (ARG/21 goles en 31 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)

. *Kylian Mbappé (FRA/19 goles en 19 partidos, de 2018 hasta hoy)

Foto: AFP.
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Argentina sufrió con Egipto, dio vuelta el partido y se metió en cuartos de final del Mundial

. Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)

. Ronaldo Nazario(BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)

. Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)

. *Harry Kane (ENG/14 goles en 16 partidos, de 2018 hasta hoy)

. Just Fontaine (FRA/13 goles en 6 partidos, en la edición de 1958)

. Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)

. Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN/11 goles en 5 partidos, en la edición de 1954)

. Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002)

. **Cristiano Ronaldo (POR/11 goles en 27 partidos, de 2006 hasta hoy)

* Jugadores en activo

** Eliminado en el Mundial 2026

FUENTE: AFP

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