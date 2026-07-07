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argentina 3 - egipto 2

Argentina sufrió con Egipto, dio vuelta el partido y se metió en cuartos de final del Mundial

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó 3-2 a Egipto. Ahora, jugará con el ganador de Colombia-Suiza.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

Argentina llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

Pero, en cuatro minutos, Cristian Romero (79') y Lionel Messi (83') empataron el marcador y Enzo Fernández (90+2') completó la remontada que le da a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

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Liberando la tensión, Messi rompió en llanto en el Mercedes Benz Stadium después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en el Mundial.

Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, sobrevivió a una prueba aún mayor en una tarde en la que parecía que tenía toda la suerte en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21 pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.

El astro argentino, que ya había errado una pena máxima en la fase de grupos ante Austria, suma cuatro penales fallados en sus seis Mundiales.

Aún así, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 73), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 90+5), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 66) - Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 66) - Lionel Messi y Julián Álvarez (Facundo Medina, 90+5). Entrenador: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobeir - Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez - Emam Ashour (Hamdy Fathy, 46), Mostafa Zico (Omar Marmoush, 80), Mohanad Lashin (Zizo, 90+6), Marawan Attia - Mohamed Salah y Haissem Hassan (Trezeguet, 73). DT: Hossam Hassan.

FUENTE: AFP.

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