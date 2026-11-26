La directora electa en representación de los trabajadores en el BPS Lorena Roqueta se refirió a la información conocida en las últimas horas sobre su procesamiento en 2012, en Colonia, por un delito continuado de transporte de estupefacientes.

En un primer intercambio con El Observador, Roqueta sostuvo que había sido sobreseída. Sin embargo, horas más tarde, en nota con Montevideo Portal, dio una versión distinta: afirmó que sí fue condenada, que cumplió tareas comunitarias y que posteriormente se declaró extinguido el delito.

Roqueta explicó que cuando tenía 28 años convivía en Colonia con su hermano, quien atravesaba problemas de adicciones y que actualmente vive en situación de calle. También señaló que su familia sufrió situaciones de violencia por parte de su padre.

Seguí leyendo Roqueta celebró su victoria sobre el PIT-CNT: "los trabajadores eligieron a una militante del Partido Nacional"

Según su testimonio, en el 2012 fue llevada a declarar tras la detención de su hermano por suministro de drogas y allí fue condenada por hechos que él cometía en la vivienda que compartían, bajo el argumento de que era altamente probable que estuviera al tanto.

De acuerdo a la información publicada por El Observador, la jueza de Colonia de primer turno imputó a Roqueta por transporte de estupefacientes y no por encubrimiento u omisión, mientras que su hermano fue enviado a prisión por un delito continuado de suministro.

Este hecho generó amplia repercusión política. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone expresó: “Esta mujer no debería asumir en el BPS, estamos legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del estado”.

Federico Preve, diputado del Frente Amplio, escribió en su cuenta de x: “No me gusta la condena social a modo de escarnio público. Menos cuando ya hay condenas judiciales. Tampoco la falta de transparencia ni las dobles varas o tribunas”.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva criticó a quienes cuestionan a Roqueta desde el Frente Amplio: “Atacan a Lorena y defienden a Charles Carrera. Así son los zurdos”, señaló.