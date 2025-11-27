Localizaron camioneta vinculada al doble homicidio ocurrido en Chuy; hay dos detenidos

Fue localizada la camioneta Amarok V6 vinculada al doble homicidio ocurrido en el Chuy el pasado domingo 23 de noviembre.

El vehículo donde fueron ultimados los dos ciudadanos uruguayos, fue ubicado este martes en la BR-101, a la altura de Joinville, en el norte de Santa Catarina.

El operativo movilizó a varias unidades de la Policía Militar.

El procedimiento comenzó sobre la hora 17:00 cuando el grupo Táctico recibió información sobre el desplazamiento del vehículo rumbo al norte por la ruta federal. Con apoyo de varias patrullas, se realizó un seguimiento coordinado hasta que los efectivos lograron interceptarlo en las inmediaciones del viaducto de Expoville, en el barrio Glória.

Durante la inspección se confirmó que la camioneta estaba directamente vinculada al doble homicidio. En el interior viajaban dos hombres.

Un individuo de 47 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, fue trasladado al Presidio Regional de Joinville.

El segundo ocupante, de 54 años, contaba con 70 anotaciones policiales y fue llevado a la Central de Policía para ser interrogado junto al delegado responsable del caso en Rio Grande do Sul.

Las autoridades continúan trabajando para determinar si los detenidos están directamente relacionados con el crimen ocurrido el 23 de noviembre.