Un lobo marino apareció en las rocas ubicadas en la zona de Kibón, en la rambla de Montevideo.
Lobo marino apareció en Kibón: "Es un cachorrito, para mí está perdido", dijo vecino que lo encontró
El hombre dijo a Subrayado que el animal está desde este sábado de noche en el mismo lugar; exhortó a no tocarlo ni arrojarle comida.
Un testigo contó a Subrayado que el animal se encuentra en ese lugar desde este sábado de noche.
"Esta parte estaba muy tranquila, oscura y cuando quise acordar me salió como una tos así pero muy grave, muy fuerte y para cuando me percaté ya estaba bastante asustado", relató.
Y agregó: "Yo no he visto a la Prefectura, no he visto a nadie. Es un cachorrito, para mí está perdido; parece muy sano. Tiene una voz muy fuerte".
El vecino exhortó a no arrojarle comida, ni tocarlo.
Temas de la nota
Lo más visto
SELECCIÓN URUGUAYA
Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de Uruguay para el Mundial
INTENDENTE DE MONTEVIDEO
Bergara dijo que el estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco "está siendo analizado"
POLICÍA INVESTIGA
Encontraron un niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS
Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad
ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO
Dejá tu comentario