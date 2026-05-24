RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Lobo marino apareció en Kibón: "Es un cachorrito, para mí está perdido", dijo vecino que lo encontró

El hombre dijo a Subrayado que el animal está desde este sábado de noche en el mismo lugar; exhortó a no tocarlo ni arrojarle comida.

lobito-rambla-kibón

Un lobo marino apareció en las rocas ubicadas en la zona de Kibón, en la rambla de Montevideo.

Un testigo contó a Subrayado que el animal se encuentra en ese lugar desde este sábado de noche.

"Esta parte estaba muy tranquila, oscura y cuando quise acordar me salió como una tos así pero muy grave, muy fuerte y para cuando me percaté ya estaba bastante asustado", relató.

Y agregó: "Yo no he visto a la Prefectura, no he visto a nadie. Es un cachorrito, para mí está perdido; parece muy sano. Tiene una voz muy fuerte".

El vecino exhortó a no arrojarle comida, ni tocarlo.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP. Naithan Nández, Uruguay.
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de Uruguay para el Mundial
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Bergara dijo que el estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco "está siendo analizado"
POLICÍA INVESTIGA

Encontraron un niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS

Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad
ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO

Jueza dedicó parte de su sentencia a explicarle a un niño de 8 años que recibió un medicamento a través de un amparo

Te puede interesar

Encontraron un niño deambulando de madrugada en Rivera: Estaba llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado, dijo vecino
POLICÍA INVESTIGA

Encontraron un niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro video
EGIPTO Y CARLOS MARÍA RAMÍREZ

Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro
Policía Caminera
RUTA 6-DURAZNO

Murió conductor de camión con semi-remolque cargado de ganado tras despistar y volcar en ruta 6

Dejá tu comentario