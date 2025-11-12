RECIBÍ EL NEWSLETTER
REABRIÓ LA ESCUELA TRAS 4 DÍAS SIN CLASES

"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123

La directora de Primaria Gabriela Salsamendi estuvo en la reapertura de la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión del miércoles 5.

Gabriela-Salsamendi-en-la-escuela-123

Este miércoles reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión ocurrida el miércoles 5 contra madres, docentes e incluso niños a la salida del turno matutino.

En el regreso a clases estuvo la directora de Primaria Gabriela Salsamendi, entre otras autoridades.

Consultada en rueda de prensa, dijo que “fue un inicio precioso”, y agregó: “las niñas y niños estaban con muchas ganas de volver a la escuela, las familias también y las maestras de recibirlos y de volver a estrechar estos vínculos que hacen a la buena relación entre las escuelas y las comunidades, que en este caso debo recalcar que muchas familias estaban muy pendientes, mandando mensajes cargados de cariño a las maestras, deseándoles que estuvieran bien, que vuelvan, que las extrañan, y eso es lo que sucedió hoy, un gran abrazo entre la escuela y la comunidad”.

Escuela 55 y escuela 123, en Jardines del Hipódromo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Seguí leyendo

Reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión del miércoles pasado

Salsamendi contó que antes de volver a las aulas la directora de la escuela le dio un mensaje a las familias y a los niños, e invitó a quien quisiera a hablar para expresar lo que sentían.

“La directora dejó un micrófono pronto y le pidió a las familias que pasaran y les dijo lo que ella sentía en ese momento, que era el agradecimiento por este acompañamiento que sintieron en estos días”, contó.

“Es el diálogo la modalidad en que las personas resolvemos nuestros problemas y conflictos”, resumió.

Consultada sobre qué se le dice a los niños y los padres en un momento como este, la directora de Primaria respondió: “Acá te va a hablar Gabriela la maestra, acá lo que se le dice es bienvenidos, se les da un abrazo, se pasa página, aprendemos juntos y seguimos para adelante, hoy es un día de disfrute”.

Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca

Te puede interesar

Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad, dijo la directora de Primaria en la escuela 123 video
REABRIÓ LA ESCUELA TRAS 4 DÍAS SIN CLASES

"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123
Escuela 55 y escuela 123, en Jardines del Hipódromo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
ESTUVO LA DIRECTORA DE PRIMRIA

Reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión del miércoles pasado
Comenzó la votación en las elecciones universitarias: 340.000 habilitados para una elección obligatoria
VOTACIÓN DE 8 a 19 HORAS

Comenzó la votación en las elecciones universitarias: 340.000 habilitados para una elección obligatoria

Dejá tu comentario