"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123

Este miércoles reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión ocurrida el miércoles 5 contra madres, docentes e incluso niños a la salida del turno matutino.

En el regreso a clases estuvo la directora de Primaria Gabriela Salsamendi, entre otras autoridades.

Consultada en rueda de prensa, dijo que “fue un inicio precioso”, y agregó: “las niñas y niños estaban con muchas ganas de volver a la escuela, las familias también y las maestras de recibirlos y de volver a estrechar estos vínculos que hacen a la buena relación entre las escuelas y las comunidades, que en este caso debo recalcar que muchas familias estaban muy pendientes, mandando mensajes cargados de cariño a las maestras, deseándoles que estuvieran bien, que vuelvan, que las extrañan, y eso es lo que sucedió hoy, un gran abrazo entre la escuela y la comunidad”.

Salsamendi contó que antes de volver a las aulas la directora de la escuela le dio un mensaje a las familias y a los niños, e invitó a quien quisiera a hablar para expresar lo que sentían.

“La directora dejó un micrófono pronto y le pidió a las familias que pasaran y les dijo lo que ella sentía en ese momento, que era el agradecimiento por este acompañamiento que sintieron en estos días”, contó.

“Es el diálogo la modalidad en que las personas resolvemos nuestros problemas y conflictos”, resumió.

Consultada sobre qué se le dice a los niños y los padres en un momento como este, la directora de Primaria respondió: “Acá te va a hablar Gabriela la maestra, acá lo que se le dice es bienvenidos, se les da un abrazo, se pasa página, aprendemos juntos y seguimos para adelante, hoy es un día de disfrute”.