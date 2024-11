"Lo que hicieron estos veteranos fue muy importante para mí", dijo Orsi sobre Mujica y Topolansky

“Algunas cosas las tenés que apuntar. Son esas frases que te van a servir”, afirmó.

Embed Yamandú, Pepe y Lucía ❤️

Pensando en el Uruguay que se viene#SabremosCumplir pic.twitter.com/7nwdb0mQw4 — MPP 609 (@MPP609) November 25, 2024

Sobre lo que le comentó Mujica de su ausencia en el acto del balotaje, afirmó que le dijo que “se quedó con ganas”.

Para armar el gabinete, consideró que debe conciliar compromiso político, compromiso ético y conocimiento de los temas. “No es si no te sirve este ministerio, va a este otro”, dijo.

“No tengo pensado eso”, afirmó sobre ofrecimientos a coalicionistas.

Respecto al gabinete, dijo que Mujica no le dio señalamientos sobre a quiénes debe elegir. "Hablamos de todos los elencos y por supuesto sé lo que piensa y lo que siente, pero jamás te plantea 'fulano de tal ministro'. Él también me dice que yo voy a ser el presidente", aclaró.

Sobre Topolansky, contó que escuchó sus experiencias en el Parlamento y como vicepresidenta.

Este martes se reúne con el actual presidente, Luis Lacalle Pou, y afirmó que los encuentros serán para "acordar cómo seguimos de acá a marzo", y los equipos de transición.

Además, sostuvo que el Mercosur tiene que tener "un lugar de importancia" y que ese será el pensamiento con el que irá a la cumbre junto a Lacalle Pou.

Para el presidente electo, los desafíos a nivel país tienen que ver con la situación de la infancia, adolescencia, seguridad.

“Con respecto a la región, soy profundamente integracionista. En un mundo que se cierra, más aún tenés que tener un buen vínculo con la región, porque en un mes te puede cambiar todo. El mundo está asentado sobre un polvorín”, afirmó.

También habló del saludo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto al que señaló que “como jefe de Estado decidió mandar un reconocimiento, y como todos los otros reconocimientos que me han llegado, así lo tengo que tomar”.

En ese sentido, se expresó sobre el vínculo con otros países. “Yo voy a ser presidente de un país entero. No de un partido ni de una tendencia. Represento a todo el Uruguay. Voy a ser hombre de Estado, y eso implica que tienes vínculo con Estados, no con presidentes ni con personas. En este caso en particular hay dificultades de carácter diplomático y yo me siento representado por mi país, entonces veremos de aquí a marzo cómo sigue el tema de las relaciones diplomáticas”.

El vínculo con el mandatario argentino, Javier Milei, también fue punto de consulta, y Orsi reiteró que el vínculo es con el país, y que visitará Brasil y Argentina.

"Tenés que tener la mejor relación posible cualquiera sea el jefe de Estado que te toque. No olvidemos que también está Paraguay con un presidente que tiene muchas ganas y está tasando firme la región. Somos cuatro países que estamos en este rincón del mundo, con uno de ellos, como Brasil, que pide canchas a nivel mundial. En un mundo que hoy nos sorprende con misiles nuevos y posible escalada de guerra, vos tenés que tener claro, afirmarte fuerte con tus vecinos, porque no sabés cómo sigue", contó.

Embed El presidente electo Yamandú Orsi llegó a la chacra de José Mujica sobre las 16 horas para dialogar con el exmandatario tras el balotaje del domingo. pic.twitter.com/qFdSgr9DnZ — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2024

En el lugar lo esperaba militancia, que se tomó fotos, lo felicitó y le pidió firmas en banderas e imágenes.

“Yamandú no te olvides de nosotros”, le dijo uno de los militantes, mientras otros cantaban “si esto no es el pueblo, el pueblo donde está”.