Lo que dijeron Lacalle Pou, Sanguinetti y Mujica a Subrayado tras la asunción de Lula

Antes de emprender el regreso a Montevideo, y tras participar juntos de la asunción de Lula como nuevo presidente de Brasil, el presidente Lacalle Pou y los ex mandatarios Julio María Sanguinetti y José Mujica hablaron con Subrayado sobre lo que significó esta representación conjunta de Uruguay y el mensaje internacional que ofrecieron.

“Terminando una buena presencia del país, creo que habla de nuestras mejores tradiciones. Distintas generaciones, distintos partidos políticos, distintas ideologías y obviamente distintas etapas del país que nos ha tocado gobernar. Creo que hacia adentro, hacia afuera, habla bien del país que todos queremos sin perjuicio de las diferencias, y por supuesto valorar el gesto de los dos ex presidentes que aceptaron la invitación”, dijo Lacalle Pou al ser consultado por el enviado especial de Subrayado Daniel Rodríguez (y el camarógrafo Maximiliano Correia).

Lacalle Pou dijo que invitó a Lula a visitar Montevideo en este mes de enero: “Lo invité a Montevideo, tenemos reunión de la CELAC ahora el 24 en Buenos Aires, así que me pareció oportuno y me gustaría recibirlo en Montevideo antes o después de la Celac”.

Consultado sobre la conversación que mantuvo con Sanguinetti y Mujica en el avión, rumbo a Brasilia, el presidente dijo que fue una charla “interesante, divertida”. Hablaron “de todo un poco”. “Adivinen quién habló más”, bromeó.

SANGUINETTI.

El ex presidente Sanguinetti calificó como “muy importante para Uruguay” la presencia de los tres presidentes y aseguró que “no pasó desapercibida”. “Así nos lo dijo el presidente Lula en el Congreso cuando nos saludó. Destacó el hecho y nos dijo bueno, Uruguay con tres presidentes, y es un hecho internacional”, agregó.

“Desde nuestro ángulo son dos cosas, una la relación con Brasil, esto es la expresión de la importancia que le damos. Y dos, delante de la comunidad internacional presente aquí, no es usual que ocurra esto en un mundo en que hoy las cosas están tan crispadas que los presidentes no entregan el mando”, comentó Sanguinetti en alusión a que el saliente presidente Bolsonaro no asistió al traspaso de mando.

TRES PRESIDENTES

MUJICA.

Por su parte, Mujica dijo a Subrayado que en Brasil juega de local. “Soy locatario acá, por lo menos para una barra grande. Somos viejos amigos, pero lo que vale acá es la imagen del Uruguay. Allá nos sopapearemos y nos daremos con un fierro, como corresponde, pero componemos un nosotros”, dijo Mujica.

En cuanto a la importancia que tiene Brasil para Uruguay, Mujica recordó al bisabuelo de Lacalle Pou, Luis Alberto de Herrera.

“Brasil, como decía el abuelo de este (por Lacalle Pou), la política de los círculos concéntricos, primero los vecinos”, comentó Mujica, al tiempo que Lacalle Pou le señaló entre risas que no era su abuelo sino su bisabuelo.

LAS BROMAS DEL FÚTBOL

Lacalle Pou, Sanguinetti y Mujica contaron que en el avión “hasta de fútbol”, entre otros temas, dijo Mujica. “Básicamente de fútbol”, agregó Lacalle Pou. “Los uruguayos siempre andamos a las patadas”, añadió Mujica entre risas.