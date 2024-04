Lo que dicen autoridades y expertos sobre las libretas de conducir concedidas a personas en la tercera edad

A raíz de este hecho, surgió el debate sobre conductores de la tercera edad. El director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Alejandro Alberro, explicó que no hay limitantes en la edad para obtener la libreta de conducir, salvo una indicación médica.

El director contó que en las últimas semanas se presentó un hombre de 84 años para expedir la libreta y que “andaba muy bien”.

En Uruguay hay 120.000 conductores de más de 73 años y la mayoría son hombres.

Pedro Apesteguía, consultor del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), afirmó que el tema de los conductores de la tercera edad “es un fenómeno que afecta o que empieza a afectar a todos los países desarrollados del mundo. Qué hacer con la conducción de aquellos que son cada vez cantidad mayor número de conductores y que cada vez la vida cotidiana les exige para vincularse con el mundo poder conducir”.

Sostuvo que es un tema que está sobre la mesa para “volver a pensar”.

Arturo Borges, experto en Seguridad Vial, señaló que el país no está preparado para facilitar el manejo a los conductores más añosos, y que estadísticamente el adulto mayor registra entre 10% y 20% menos de siniestralidad.

“Yo creo que lo primero y fundamental es que el individuo se conozca a sí mismo. Porque puede tener 40 o 50 años y no estar en condiciones. Pero se corresponde con el estado sanitario, con el control de salud, y después nosotros sabemos que en los últimos años, los casos fatales, de gente de mucha edad, los vehículos no eran nuevos y no ofrecen la seguridad pasiva necesaria”, dijo Borges.