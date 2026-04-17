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LAVALLEJA

"Lo hizo para no concurrir a clases": identifican a adolescente de 14 años que escribió amenazas en UTU de Minas

Fiscalía solicitó a INAU un informe sobre la situación del adolescente. Esta amenaza se investigó desde el jueves de mañana.

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Identificaron al adolescente que escribió amenaza de bomba y tiroteo en un baño de la UTU de Minas y afirmó que fue para "no concurrir a clases".

De acuerdo a la Policía de Lavalleja, esta denuncia fue comunicada el jueves por la mañana y se derivó a Bomberos. Además, se procedió a investigar en el lugar, con la participación de Policía Científica e intervención de Fiscalía y Juzgado de Familia.

Así, se llegó a identificar al alumno que escribió las amenazas. "En presencia de sus responsables legales reconoció que lo hizo para no concurrir a clases", señala la Jefatura de Lavalleja.

Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente.
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La disposición de las autoridades es que INAU intervenga y eleve un informe a Fiscalía sobre la situación del adolescente de 14 años.

También en Minas, pero en el Liceo Nº1 y en el baño femenino hubo una menaza similar, y como esta, se replicaron otras en más de 30 instituciones, informó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

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