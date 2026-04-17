Eutanasia: "Hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho", dijo la ministra Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Cristina Lustemberg anunció que el lunes 20 presentará de forma pública el decreto reglamentario de la ley de muerte digna (muerte asistida o eutanasia) y el protocolo que deberán seguir todos los prestadores de salud para aplicarla, sean públicos o privados.

Esta semana el presidente Orsi anunció en redes sociales que había firmado el decreto y, según supo Subrayado en ese momento el próximo paso era firmar el protocolo de actuación con el detalles de los pasos que deben seguir médicos y pacientes para concretar el procedimiento de la eutanasia.

Consultada acerca de si ya habían recibido consultas de pacientes o familiares de pacientes que quieren acceder a la muerte asistida, la Lustemberg dijo que sí, que varias personas “se han acercado al Ministerio” para saber cuándo y cómo tendrán a disposición este procedimiento.

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“Hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho”, dijo la ministra este viernes en rueda de prensa.

Lustemberg aseguró que el decreto reglamentario y el protocolo de actuación “refleja el espíritu de la ley” que, destacó, “es garantista”.

La ley de eutanasia aprobada en Uruguay a fines del 2025 habilita la muerte asistida para pacientes en etapa terminal e irreversible de una enfermedad o ante el dolor crónico e insoportable que produce una patología en etapa muy avanzada.

El decreto y el protocolo estableces los pasos y las diversas consultas médicas que debe tener el paciente que solicita la eutanasia antes de autorizarse el procedimiento.

Debe expresar su voluntad consciente al comienzo y al final del proceso, para corroborar su decisión y dar tiempo, entre otros aspectos, al cambio de opinión.

También es regula la objeción de conciencia que puede presentar un médico o funcionario para no participar de este procedimiento que da muerte al paciente que así lo solicita.