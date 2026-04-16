"Lo peor pasó": mejoran las reservas de agua pero ministro de Ambiente llamó al cuidado de su uso

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que la situación hídrica muestra una mejora y aseguró que “lo peor pasó”, aunque advirtió que todavía se mantiene un escenario de “cuidado y atención”.

En declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10, el jerarca explicó que las reservas de agua están “bastante por encima del 50%” y que las lluvias recientes mejoran el panorama.

Ortuño recordó que Minas y Solís de Mataojo continúan bajo emergencia por sequía, pero adelantó que el gobierno prevé reevaluar la situación en la próxima semana. Según estimó, el escenario podría estabilizarse entre mayo y junio.

Sostuvo que “se hizo una gestión adecuada de esta crisis hídrica” y remarcó que se trabaja en “generar soluciones que blinden al país del déficit hídrico”, con inversiones para fortalecer las reservas de agua.

El gobierno mantiene medidas para mitigar el impacto en el sector productivo. A inicios de abril, el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, advirtió que los efectos de la sequía persisten en varios rubros y se reflejarán especialmente en la próxima cosecha de soja, además de afectar a productores ganaderos y hortícolas.

Entre las medidas vigentes se incluyen herramientas financieras para flexibilizar la cadena de pagos en grandes agricultores y apoyos directos a productores hortícolas. También se analizan nuevas ayudas, como facilidades de pago al BPS y asistencia mediante microfinanzas vinculadas a deudas generadas por sequías anteriores.