Custodia policial en más de 30 liceos por amenazas de tiroteos: "Por ahora es una broma de mal gusto", dijo Caggiani

Al menos 30 liceos de todo el país, según dijo a Subrayado el director de Secundaria Manuel Oroño, tuvieron amenazas de tiroteos mediante mensajes escritos por estudiantes en los baños, lo que llevó a las autoridades a realizar la denuncia policial en todos los casos, y a intervenir de distintas maneras con los alumnos en el entendido de que se trata de “una broma de mal gusto”, dijo este viernes a la prensa Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Coidcen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Trabajamos con el Ministerio del Interior es que esto no se puede minimizar. Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto, se registra asistencia, pero si hay alguien que falte porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”, dijo Caggiani.

Esto quiere decir que los liceos que recibieron amenazas van a permanecer abiertos y con clases, se va a pasar lista, pero no se va a computar la falta de un estudiante que decida no ir por precaución.

“Llegó la información luego de una cuestión que está en redes sociales que viene de Argentina. Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises cómo afecta esto a cada uno de los centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, desde el temor, los nervios, hasta salir e irse del centro educativo”, agregó el presidente del Codicen. “A todos los que tenemos gurises en edad escolar nos afecta bastante eso”, apuntó.

RETO LICEOS CASOS

Policía

Sobre la intervención que tendrá la Policía tras las denuncias realizadas por las autoridades, Caggiani explicó: “La Policía Comunitaria va a intervenir en este tipo de bromas de mal gusto, pero también los docentes y los equipos de los centros educativos porque en realidad lo que hay que visualizar es que esto genera temor porque en algunos lugares del mundo esto ha pasado y que no es una cosa para andar haciendo chistes”.

Consultado sobre la gravedad y verosimilitud de las amenazas, respondió: “Lo que nos señala el Ministerio del Interior es que cualquier amenaza se tiene que tomar como si fuera cierta”.

Caggiani insistió en que “primero de tomarán las acciones que tienen que ver con el cuidado, después vamos a trabajar con los estudiantes esto que, por suerte, por ahora, es una broma de mal gusto”.

“Básicamente lo que tenemos hasta ahora es que es un reto viral y no una amenaza de que esto efectivamente se concrete. Pero no se puede minimizar, hay que hacer la denuncia policial, hay intervención de la Policía y después se trabaja con los estudiantes”, concluyó Caggiani.