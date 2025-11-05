RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Lo hecho no es suficiente: mueren inocentes", padres de joven que murió en siniestro piden medidas en el tránsito

Los padres de Lola Ferreres, quien murió junto a Agustín, su novio, en un choque en Maldonado, pidieron a las autoridades del departamento que tomen acciones sobre el tránsito.

Lola y Agustín, una joven pareja de 18 años, murieron en un siniestro de tránsito el domingo sobre las cuatro de la mañana en un choque frontal en camino Los Arrayanes, cuando otro auto sobrepasó en un tramo de línea continua.

Los padres de Lola escribieron un mensaje en redes sociales en el que llamaron a las autoridades municipales de Maldonado a mejorar el tránsito en el departamento.

En el texto expresaron: “Hagan algo. Lo hecho no es suficiente: mueren inocentes. Lo último que voy a expresar con mayúscula, porque es un grito: ‘PÍGOLA, HAGA ALGO", escribieron, refiriéndose al responsable de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó

"Estamos atravesados por el dolor y odiados. Por favor, suplico a quien corresponda: hagan algo. Abella, haga algo", añadieron, dirigiéndose también al intendente, Miguel Abella.

En el texto expresaron que en "Punta Ballena da miedo cruzar. Rotondas, el repecho de Lussich es una rifa. Los accesos al barrio hacia la cancha de Punta Ballena son peligrosos. A mi hija y a Agustín los mataron, en el mejor de los casos, dos imprudentes", escribieron.

