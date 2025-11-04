Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Un edil del Frente Amplio presentó este lunes en la Junta Departamental de Rocha la solicitud de que se quite de la lista de artistas a Gustavo Cordera, quien está previsto que actúe en la Semana de Rocha .

Alejandro Vaselli, en nombre de la colectividad feminista, solicitó que el Pelado Cordera sea eliminado de la lista por sus dichos en el pasado sobre las mujeres.

La Semana de Rocha comienza este miércoles con una amplia grilla de espectáculos. El documento presentado en la Junta está dirigido al intendente de Rocha Alejo Umpiérrez, a la Dirección de Cultura y a la directora de Género y Equidad.

"Nos dirigimos a ustedes a fin de transmitir nuestra profunda preocupación por la presencia del Sr. Gustavo Cordera en la grilla de artistas de la Semana de Rocha", comienza indicando el comunicado.

Y agrega: "Como es de público conocimiento, el mencionado artista, en el mes de setiembre de 2025, nuevamente ha realizado declaraciones misóginas que indignan y ofenden a las personas, especialmente a las mujeres, expresiones que repudiamos enfáticamente".

La carta firmada por la Coordinadora 8M La Paloma-Rocha señala que consideran que la inclusión de Cordera en la programación del evento organizado por el Estado Departamental resulta incongruente con los valores de respeto, igualdad y no violencia que deben guiar toda política pública cultural.

En el comunicado agregan que el músico ha realizado declaraciones públicas que promueven y justifican la violencia sexual contra las mujeres.

"En 2016 afirmó que 'hay mujeres que necesitan ser violadas' y, lejos de retractarse, recientemente ha ratificado sus dichos, victimizandose y responsabilizando al movimiento feminista por las consecuencias de sus expresiones. Estas manifestaciones no solo carecen de toda perspectiva de derechos humanos, si no que además legitiman la violencia machista y la cultura de la violación".

La misiva finaliza agradeciendo la comprensión, sensibilidad y acción en favor de una cultura libre de violencias.

carta intendencia x cordera (1)

La Semana de Rocha, que comienza este miércoles y se extiende hasta el domingo 9, tiene en su grilla a artistas como Matías Valdéz, Luana, Copla Alta, Chacho Ramos, Florencia Núñez, entre otros nacionales e internacionales.