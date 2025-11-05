RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PAZ

Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

El mandatario partirá el viernes de mañana en un vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y regresará a Uruguay el sábado después del traspaso de mando.

El presidente Yamandú Orsi participará este sábado en la ceremonia de asunción del presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz. La toma de mando se realizará en la ciudad de La Paz.

Orsi partirá el viernes de mañana en un vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y regresará a Uruguay el sábado después de la ceremonia. El mandatario irá acompañado por su edecán, según se indicó a Subrayado.

Paz es un economista de centroderecha de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Obtuvo el 54,96% de los votos válidos, más de 3,4 millones de sufragios, frente al 45,04% alcanzado por el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, en el balotaje del 19 de octubre.

Con la asunción de Paz, Bolivia pondrá fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas, primero con Evo Morales (2006-2019) y luego Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo. Este miércoles, Paz y el vicepresidente electo, Edman Lara, recibieron en la Casa de la Libertad de Sucre las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

