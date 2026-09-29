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MAL TIEMPO EN CASI TODO EL PAÍS

Doble advertencia amarilla de Meteorología, una por persistencia de lluvias abundantes y otra por tormentas fuertes

Meteorología publica este martes de mañana dos advertencias amarillas, una al noreste y otra al suroeste. Persistencia de lluvias abundantes en una, y tormentas fuertes en otra. Los detalles.

Lluvias y tormentas con advertencia amarilla. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas con advertencia amarilla. Foto: FocoUy

La advertencia amarilla de Meteorología por la persistencia de lluvias abundantes rige para el noreste del país, desde Artigas hasta Cerro Largo, (ver mapa), mientras que la otra – también amarilla – abarca una amplia zona del suroeste, centro y sur del país, desde Río Negro hasta Maldonado.

Advertencia amarilla por lluvias abundantes

“El área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas”, dice el informe oficial.

advertencia amarilla de meteorologia por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
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Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

“El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe de Meteorología.

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