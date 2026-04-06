Lluvias marcan fin de la sequía, pero impactos en el agro siguen y se mantendrán medidas a productores, dice MGAP

Las lluvias de las últimas semanas mejoraron la situación hídrica en el país y permiten comenzar a considerar superado el déficit hídrico , según dijo el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, en el programa Arriba gente de Canal 10.

El jerarca explicó que, además de las precipitaciones, inciden factores estacionales como la menor evaporación en otoño. “Estamos empezando a hablar que se termina el déficit hídrico, ya no sería un problema. Quedan los impactos en los productores”, señaló.

Carámbula dijo que los efectos de la sequía aún persisten en distintos rubros productivos y se reflejarán principalmente en la próxima cosecha de soja, además de afectar a productores ganaderos y hortícolas. “Lo que no cambia son los impactos que tuvo el déficit hídrico en algunas zonas para los productores”, indicó.

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El gobierno mantiene una serie de medidas para mitigar las consecuencias. Entre ellas, herramientas financieras para flexibilizar la cadena de pagos en grandes agricultores y apoyos directos a horticultores afectados.

También se evalúan nuevas ayudas, como facilidades de pago al BPS y asistencia con microfinanzas vinculadas a deudas generadas por sequías anteriores, informó el jerarca.

Respecto a la emergencia agropecuaria, autoridades del gobierno se reunirán esta semana para definir si se levanta o se mantiene. Más allá de esa decisión, las medidas de apoyo continuarán vigentes. “No estamos más en déficit pero hay impactos y las medidas se mantienen”, aseguró Carámbula.