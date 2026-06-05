"Lluvias en gran parte del país el domingo y lunes, el martes mejora, pero bajan las temperaturas", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este domingo en gran parte del país.

El sábado se presentará húmedo, pesado y con mucha nubosidad, desmejorando hacia la noche en el norte del país.

"El resto del territorio va a permanecer con temperaturas disfrutables, una jornada templada, pesada, húmeda", indicó.

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El domingo estará libre de precipitaciones en la franja costera hasta la madrugada del lunes.

"Desde Colonia hasta Rocha, esa zona, no llueve, recién comienza a llover en la noche del domingo, casi madrugada del lunes", apuntó.

El lunes se registrarán lluvias, el martes mejora, pero vuelve el frío a todo el territorio.