El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias para este domingo en gran parte del país.
"Lluvias en gran parte del país el domingo y lunes, el martes mejora, pero bajan las temperaturas", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que este sábado se presentará húmedo, pesado y con mucha nubosidad, desmejorando en la noche.
El sábado se presentará húmedo, pesado y con mucha nubosidad, desmejorando hacia la noche en el norte del país.
"El resto del territorio va a permanecer con temperaturas disfrutables, una jornada templada, pesada, húmeda", indicó.
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El domingo estará libre de precipitaciones en la franja costera hasta la madrugada del lunes.
"Desde Colonia hasta Rocha, esa zona, no llueve, recién comienza a llover en la noche del domingo, casi madrugada del lunes", apuntó.
El lunes se registrarán lluvias, el martes mejora, pero vuelve el frío a todo el territorio.
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