¿Llueve a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol? Esto adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , dijo al programa Punto penal (Canal 10) que las lluvias comenzarán entre las 15:00 y 16:00 horas. Será poca lluvia, sin tormenta, precisó.

El partido comenzará a la hora 16:30. En la semana Cisneros ya había pronosticado lluvias para este domingo. Está prohibido el ingreso con paraguas al estadio .

La jornada comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad. Incluso con algunas tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país.

La tarde continuará inestable, con mucha nubosidad. Se prevén lluvias aisladas. Sin embargo, habrá periodos de mejoras parciales, señaló más temprano Cisneros en su pronóstico. En el sur la temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima de 24°C.