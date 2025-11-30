RECIBÍ EL NEWSLETTER
¿Llueve a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol? Esto adelantó Nubel Cisneros

El partido clásico se juega a las 16:30 horas en el Gran Parque Central, solo con público local.

Foto: Punto penal, Canal 10. Previa del clásico en el Gran Parque Central.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, dijo al programa Punto penal (Canal 10) que las lluvias comenzarán entre las 15:00 y 16:00 horas. Será poca lluvia, sin tormenta, precisó.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.
La jornada comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad. Incluso con algunas tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país.

La tarde continuará inestable, con mucha nubosidad. Se prevén lluvias aisladas. Sin embargo, habrá periodos de mejoras parciales, señaló más temprano Cisneros en su pronóstico. En el sur la temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima de 24°C.

