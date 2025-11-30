Este domingo 30 de noviembre comenzó húmedo e inestable, con mucha nubosidad. Incluso con algunas tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país.
Domingo nuboso, con tormentas y lluvias aisladas: el pronóstico de Nubel Cisneros
Las temperaturas máximas previstas son de entre 20 °C y 26 °C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle.
Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien adelantó que la tarde continuará inestable, con mucha nubosidad. Se prevén algunas tormentas y lluvias aisladas.
Sin embargo, habrá periodos de mejoras parciales, señaló en su pronóstico.
Las temperaturas varían dependiendo de la zona del país. Las máximas previstas son de entre 20 °C y 26 °C, y las mínimas de entre 14 °C y 16 °C. Mirá el detalle.
NORTE:
MÁX.: 26 ºC
MIN.: 14 ºC
SUR:
MÁX.: 24 ºC
MIN.: 14 ºC
ESTE:
MÁX.: 24 ºC
MIN.: 14 ºC
OESTE:
MÁX.: 26 ºC
MIN.: 14 ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MAX.: 20 ºC
MIN.: 16 ºC
