Domingo nuboso, con tormentas y lluvias aisladas: el pronóstico de Nubel Cisneros

Foto: FocoUy.

Este domingo 30 de noviembre comenzó húmedo e inestable, con mucha nubosidad. Incluso con algunas tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien adelantó que la tarde continuará inestable, con mucha nubosidad. Se prevén algunas tormentas y lluvias aisladas.

Sin embargo, habrá periodos de mejoras parciales, señaló en su pronóstico.

Las temperaturas varían dependiendo de la zona del país. Las máximas previstas son de entre 20 °C y 26 °C, y las mínimas de entre 14 °C y 16 °C. Mirá el detalle. NORTE: MÁX.: 26 ºC

MIN.: 14 ºC SUR: MÁX.: 24 ºC

MIN.: 14 ºC ESTE: MÁX.: 24 ºC

MIN.: 14 ºC OESTE: MÁX.: 26 ºC

MIN.: 14 ºC ÁREA METROPOLITANA: MAX.: 20 ºC

MIN.: 16 ºC

Temas de la nota lluvias

tormentas

Nubel Cisneros