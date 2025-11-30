RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico

Domingo nuboso, con tormentas y lluvias aisladas: el pronóstico de Nubel Cisneros

Las temperaturas máximas previstas son de entre 20 °C y 26 °C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle.

Foto: FocoUy.

Este domingo 30 de noviembre comenzó húmedo e inestable, con mucha nubosidad. Incluso con algunas tormentas y lluvias aisladas en algunos puntos del país.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien adelantó que la tarde continuará inestable, con mucha nubosidad. Se prevén algunas tormentas y lluvias aisladas.

Sin embargo, habrá periodos de mejoras parciales, señaló en su pronóstico.

Seguí leyendo

Sábado cálido pero inestable, el domingo hay lluvias y tormentas, incluso a la hora del clásico

Las temperaturas varían dependiendo de la zona del país. Las máximas previstas son de entre 20 °C y 26 °C, y las mínimas de entre 14 °C y 16 °C. Mirá el detalle.

NORTE:

MÁX.: 26 ºC
MIN.: 14 ºC

SUR:

MÁX.: 24 ºC
MIN.: 14 ºC

ESTE:

MÁX.: 24 ºC
MIN.: 14 ºC

OESTE:

MÁX.: 26 ºC
MIN.: 14 ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX.: 20 ºC
MIN.: 16 ºC

