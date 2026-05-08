Llovieron 210 milímetros en 24 horas en una localidad de Salto: mirá todos los acumulados

Entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes, Quintana, en el departamento de Salto, acumuló 210 milímetros de lluvia, el mayor registro a nivel nacional en ese período.

Según los datos del Censo 2023 del INE en Uruguay, la localidad de Quintana en el departamento de Salto cuenta con 122 habitantes. En el censo de 2011, la población era de 67 habitantes.

Según los datos difundidos por el Inumet, otras localidades también tuvieron importantes acumulados. En Vergara, Treinta y Tres, se registraron 163 milímetros; en Achar, Tacuarembó, 156; y en Cuchilla de Dionisio, Treinta y Tres, 151.

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Además, Curtina tuvo 145 milímetros, mientras que San Gregorio y Clara, ambas en Tacuarembó, alcanzaron 140. En José Pedro Varela, Lavalleja, se registraron 138 milímetros y en Sarandí del Yí, Durazno, 137.

Villa Santa Clara del Olimar, en Treinta y Tres, completó la lista de los mayores acumulados con 120 milímetros.

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Las lluvias provocaron el corte de algunos pasos y rutas de Durazno, Rivera y Cerro Largo, incluso algunos puntos que nunca habían tenido cortes por lluvias.

Mirá los acumulados en el mapa.