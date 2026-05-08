RECIBÍ EL NEWSLETTER
quintana

Llovieron 210 milímetros en 24 horas en una localidad de Salto: mirá todos los acumulados

La localidad Quintana, de Salto, registró el mayor acumulado de lluvia del país en las últimas 24 horas, según datos de Inumet.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes, Quintana, en el departamento de Salto, acumuló 210 milímetros de lluvia, el mayor registro a nivel nacional en ese período.

Según los datos del Censo 2023 del INE en Uruguay, la localidad de Quintana en el departamento de Salto cuenta con 122 habitantes. En el censo de 2011, la población era de 67 habitantes.

Según los datos difundidos por el Inumet, otras localidades también tuvieron importantes acumulados. En Vergara, Treinta y Tres, se registraron 163 milímetros; en Achar, Tacuarembó, 156; y en Cuchilla de Dionisio, Treinta y Tres, 151.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Un hombre denunció que fue víctima de una golpiza en Salto: está internado grave

Además, Curtina tuvo 145 milímetros, mientras que San Gregorio y Clara, ambas en Tacuarembó, alcanzaron 140. En José Pedro Varela, Lavalleja, se registraron 138 milímetros y en Sarandí del Yí, Durazno, 137.

Villa Santa Clara del Olimar, en Treinta y Tres, completó la lista de los mayores acumulados con 120 milímetros.

image

Las lluvias provocaron el corte de algunos pasos y rutas de Durazno, Rivera y Cerro Largo, incluso algunos puntos que nunca habían tenido cortes por lluvias.

Mirá los acumulados en el mapa.

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
OCURRIDOS EN 2024 Y 2025

Adolescente condenado a 10 años de internación en Inisa; filmó torturas, golpes y mutilaciones a una persona
Sociedad

Darcy cierra su unidad productiva y despide a más de 30 trabajadores: "Recibimos la noticia por mail", dijo empleada

Te puede interesar

Operarán al bebé que fue baleado en la cabeza: le quitarán el proyectil y buscarán desinflamar la zona video
Permanece grave

Operarán al bebé que fue baleado en la cabeza: le quitarán el proyectil y buscarán desinflamar la zona
Tránsito cortado, desvíos y demoras el sábado y el domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja video
LOS DETALLES y EL MAPA

Tránsito cortado, desvíos y demoras el sábado y el domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja
Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.
En rocha

Delincuentes robaron una camioneta y se tirotearon con la Policía en ruta 10: hay dos detenidos

Dejá tu comentario