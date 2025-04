Llamaron al 911 para amenazar con que había una bomba en un liceo de Piedras Blancas

El local está ubicado en Matilde Pacheco entre José Belloni y Sebastián Rodríguez.

Por llamadas de amenazas de bomba tanto en centros educativos como comerciales, un guardia de seguridad de 32 años fue condenado; y fueron imputados un joven de 20 y una mujer de 28, al momento. Los delitos son amenaza, violencia privada y simulación de delito.

"Amenazar no solo alarma, también moviliza recursos, genera perjuicios y altera la vida cotidiana. Puede tener consecuencias graves, incluyendo prisión, sanciones económicas y bloqueo de llamadas a emergencias. No compartas, no viralices, no amplifiques. La seguridad de todos es responsabilidad de todos", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado, a principios de abril.