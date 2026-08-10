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Mbappé se incorpora al Real Madrid luego de tres semanas de vacaciones

Mbappé volvió a los entrenamientos, así como los dos nuevos fichajes del Real Madrid: Marc Cucurella y Ibrahima Konaté.

Foto: AFP. Kylian Mbappé, futbolista francés.

Foto: AFP. Kylian Mbappé, futbolista francés.

La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé volvió a los entrenamientos este lunes luego de tres semanas de vacaciones, junto a dos nuevos fichajes, el también francés Ibrahima Konaté y el campeón del mundo español Marc Cucurella.

Los tres jugadores pasaron el reconocimiento médico antes de tomar parte en su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de su nuevo entrenador, José Mourinho, de regreso al club blanco trece años después de su primer paso por el banquillo.

Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026 con diez tantos, que terminó en la cuarta posición con la selección francesa, dispuso de tres semanas de vacaciones y una parte las pasó en Ibiza, en las Islas Baleares, acompañado de su amigo y excompañero del PSG Achraf Hakimi.

Foco Uy
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El delantero francés también estuvo acompañado por el preparador físico del club español Sébastien Devillaz y publicó en Instagram varios videos ejercitándose.

Los únicos jugadores del Real Madrid que participaron en la Copa del Mundo y que no se han incorporado, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, llegarán al centro de entrenamiento de Valdebebas a lo largo del día.

El gigante español debe disputar tres partidos de preparación en los próximos días, entre ellos el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, el miércoles, y luego un amistoso frente al club alemán Schalke 04, el sábado.

El Real Madrid debutará en la Liga el 22 de agosto en el estadio del Espanyol.

FUENTE: AFP.

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