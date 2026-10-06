Lionel Messi dijo adiós a la Selección Argentina entre lágrimas y a pura emoción

Los argentinos despidieron a Lionel Messi este martes con una apoteósica "fiesta de agradecimiento" con fuegos artificiales y un himno especialmente emotivo en Buenos Aires, en el último partido del capitán con la selección que defendió durante más de dos décadas.

La Pulga, de 39 años, lloró durante la entonación de la canción de su país y en el autobús rumbo al amistoso ante Benín. Las 85.000 personas que colmaron el estadio Monumental respondieron con cantos, festejos... y más lágrimas.

Cuando el zurdo salió a la cancha a saludar a su afición, el público lo ovacionó con el canto "vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar".

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Poco antes del partido se desplegó sobre el césped una camiseta gigante que ocupaba casi la mitad de la cancha y reproducía la casaca conmemorativa número 10 del astro, con la inscripción "Gracias".

Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, salió al campo junto a sus tres hijos y recibió desde un palco el cariño de su esposa y madre, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittin.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rompió en llanto mientras un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, cantaba el himno junto a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que enarbolaron algunos jugadores tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

#AD10S ⚽️ #Argentina Benín ️ Los aplausos en el minuto sagrado Estadio Monumental https://t.co/4O4JP29Fnc — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

Invitados ilustres

El encuentro frente a la débil selección africana, que nunca ha jugado una Copa del Mundo, comenzó con media hora de retraso.

La despedida del goleador histórico (125 goles) y símbolo de la Argentina más laureada reunió en los palcos a leyendas del fútbol local, como los campeones mundiales argentinos en 1978, 1986 y 2022 Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel o Ángel Di Maria.

En la tribuna popular una bandera rezaba "gracias por todo mi capitán". En las redes sociales varios excompañeros también rindieron homenaje.

"No solo Argentina te da las gracias, sino que el mundo entero te agradece todo lo que has hecho por el fútbol", dijo Neymar, su coequipero en Barcelona y PSG.

Los hinchas entonaron canciones que acompañaron a Argentina durante el último Mundial, en el que la Albiceleste perdió la final ante España hace dos meses y medio.

"Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza", dijo Viviana Presti, de 51 años, quien viajó con siete amigos desde Córdoba (centro) para despedir al capitán en el Monumental.

Caravana

Desde temprano seguidores esperaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ver la salida del ídolo hacia el estadio más grande de Sudamérica.

La Universidad de Buenos Aires distinguió al crack con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en el predio de la AFA.

"Poder decir que soy un doctor honorífico", dijo riendo el ídolo, que en numerosas ocasiones ha dicho que lamentaba no haber podido estudiar.

Después de 21 años, 208 partidos y 68 asistencias, cifras que nadie más ha alcanzado con el equipo nacional, la superestrella pondrá fin a un ciclo que comenzó en 2005 con un accidentado debut ante Hungría.

"Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando", dijo Messi antes del último pitazo inicial.

Los jugadores de Benín, emocionados y aplaudidos, reconocieron que el encuentro quedará grabado en sus memorias.

"No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya", dijo el zaguero Mohamed Tijani al canal C5N antes del cotejo.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días https://t.co/7VVV2doDZP — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Nueva era

El martes también se despide el vicecapitán, el defensor Nicolás Otamendi, mientras la generación encabezada por Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez asumirá el relevo.

El adiós encuentra a Messi en su punto de mayor popularidad, lejos de los tiempos en que su gente criticaba su rendimiento.

Para el escritor Ezequiel Fernández Moores, la persistencia es una de las claves de la relación que el crack construyó con sus compatriotas.

"Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos", señaló a la AFP.

Messi fue dos veces subcampeón del mundo (2014 y 2026) y perdió tres finales de Copa América. Incluso, tras uno de esos reveses, anunció en 2016 que dejaba el equipo nacional.

El retiro duró dos meses para fortuna de los argentinos y luego ganó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar, el primero de su país desde la conquista de Maradona en México 1986.

A finales de agosto anunció su retiro internacional, poco después del fallecimiento de su padre y representante Jorge.

Tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, aunque tras el deceso de su papá reveló que podría colgar los botines antes de tiempo.

Fotos: AFP

FUENTE: AFP