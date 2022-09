Liliam Kechichian calificó de "retroceso" cambios en presentación de cigarrillos

La legisladora manifestó "cierta tristeza" y "una pena y mucho más pena el propio reconocimiento del presidente que se hizo a pedido de una de las tabacaleras". La situación se generó el pasado martes cuando el presidente Lacalle Pou fue consultado sobre el nuevo decreto que modifica la presentación de las cajas de cigarrillos . Habló del pedido que la empresa tabacalera Monte Paz hizo al gobierno y se mostró molesto por adjudicarle intenciones que no tiene, aseguró. “En estos días he escuchado una cantidad de disparate enorme”, dijo Lacalle Pou al comenzar la respuesta sobre el tema en rueda de prensa.

“Cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco, que obviamente no es cierto, si uno empiezan a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que los que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. Yo podría decir eso, no lo pienso y no lo digo, no subestimemos a la opinión pública”, apuntó el presidente.