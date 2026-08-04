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Lidia Fernández tiene 65 años y este 2026 cumplió el sueño de su vida, se recibió de médica

"No caigo", reconoció. "Hice una carrera en silencio, sabía dónde iba", sostuvo. "El título es mío y nadie me lo va a sacar", respondió a quienes aseguraban que lo lograría.

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Lidia Fernández tiene 65 años y el viernes pasado cumplió el sueño de su vida, se recibió de médica. Fue uno de los más de 600 egresados este año de la Facultad de Medicina.

En diálogo con Subrayado, contó que tenía poco más de 20 años cuando empezó a estudiar enfermería y enseguida ingresó a trabajar a Neonatología en el Hospital Pereira Rossell, pasado por el CTI.

Luego, siguió por Medicina y cursó hasta cuarto año, hasta que quedó embarazada y se casó. Nació su hijo y ahí tomó la decisión de no perderse un solo minuto de su niñez.

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Tras el fallecimiento de su madre, resolvió culminar la carrera. Hoy, asegura que retomar los estudios fue difícil, porque "la facultad está hecha para gente joven".

Rindió sus últimas tres materias y realizó el internado en Río Branco (Cerro Largo). Agradeció a su mentora, la Dra. Ana Paula Terra, por el apoyo dado durante el proceso.

"No caigo", reconoció. "Hice una carrera en silencio, sabía dónde iba", sostuvo.

Lidia aconsejó terminar lo que se empieza, aunque lleve su tiempo. Aseguró que volvería hacer todo de la misma manera, cuidaría a sus padres que le dieron todo y a su hijo, el niño que crio y convirtió en un hombre de bien.

Hoy, cumplió la promesa que un día le hizo a sus padres de terminar la carrera y respondió a quienes pensaban que no lo lograría. "El título es mío y nadie me lo va a sacar", afirmó.

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