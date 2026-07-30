"Me pusieron la prótesis en la nariz y soy otra": los testimonios de pacientes que pasaron por la Fundación Rostros

Después de someterse a varias operaciones para quitarle un tumor en su nariz, Silvia está limpia de su enfermedad y ahora recuperó su identidad a través de una prótesis.

Pudo recurrir a esto a través de la Fundación Rostros, que depende de la Facultad de Odontología. Allí trabajan con personas que han sufrido mutilaciones faciales por causas traumáticas, oncológicas o congénitas. A través de tratamientos especializados, los pacientes recuperan funciones esenciales, reconstruyen su imagen y mejoran significativamente su calidad de vida.

Este miércoles, un equipo de Subrayado fue a recorrer la fundación y allí entrevistó a Silvia, que estaba por vivir uno de los días más importantes de su vida.

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"Me pusieron la prótesis en la nariz y soy otra. Es como si hubiese vuelto a nacer", expresó. "No fue fácil levantarse todos los días y mirarse al espejo, y ver mi cara, más allá de que está todo bien, de que estoy sana, pero no es fácil mirarse al espejo", contó.

Mélanie tiene 22 años y llegó por primera vez a la fundación siendo una bebé de un año.

"Nací con los dos ojitos. Veía bien. Pasaron los meses, me salió un brillito y mis padres prendieron la lamparita de que estaba pasando algo", contó la joven. Tenía un cáncer maligno en el ojo derecho.

"Ya estaba todo consumido 90%. Implicaba quitar el ojito. Me pusieron como un molde atrás, para que los nervios piensen que sigue ahí, y por eso hoy en día lo puedo mover", contó.

"Me estaba a punto de ir y por algo estoy acá. Si tengo que tener una prótesis para estar viva, bienvenida sea", reflexionó.

Esto que hacen en la Facultad de Odontología y la financiación de la fundación viene a cubrir un espacio que el sistema de salud no alcanza.

Por eso, el jueves 20 de agosto en Magnolio Sala, la fundación hace un conversatorio para destinar lo recaudado a tratar a más y más personas.

La rehabilitación no solo representa una solución médica, sino también una oportunidad para recuperar la autoestima, fortalecer la salud emocional y favorecer la reinserción social de los pacientes.