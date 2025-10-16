RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONGRESO DE INTENDENTES

Libreta de conducir por puntos: crean comisión con el objetivo de implementar de forma gradual el nuevo sistema

tránsito-libreta-puntos-montevideo

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que la comisión estará integrada por tres miembros y que en un plazo de 24 meses se implementará el nuevo sistema.

"Lo que busca es ir haciéndolo gradual, paulatino, amigable y accesible para la gente (...) la virtuosidad que tiene es que reconoce y premia al buen conductor que hoy capaz está un poco al margen de los reconocimientos".

Y agregó: "Si a usted lo agarran viendo un teléfono, le bajan seis puntos y dese cuenta que la libreta se la dan con ocho puntos. Yo creo que está bien, es una de las principales causas, pero me parece demasiado severo porque usted al rato capaz que se queda sin libreta".

Olivera indicó que el celular no solo se utiliza como tal si no como navegador, como GPS, por lo que hay que afinar la fiscalización.

